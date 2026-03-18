Kanadalı gazeteci Slabinski: Netanyahu'nun hayatını kaybettiğine dair güvenilir raporlar var

Uluslararası kamuoyunda dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Kanadalı gazeteci Mark Slabinski, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırılar sırasında öldüğüne dair güvenilir bilgilere ulaştığını ileri sürdü.

"GÜVENİLİR RAPORLAR VAR" İDDİASI

Slabinski, yaptığı açıklamada Netanyahu'nun öldüğüne ilişkin raporların kendisine ulaştığını iddia ederken, söz konusu bilgilerin henüz resmi makamlarca doğrulanmadığı görüldü.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDIĞINI AÇIKLADI

Açıklamasının ardından tehditler aldığını belirten Slabinski, dikkat çeken ifadeler kullandı. Gazeteci, "İntihar eğilimim yok. Toronto'da arkadaşlarım ve ailem var. Eğer bana bir şey olursa, bunun sorumlusu Mossad'dır" dedi.

VİDEOLARDAKİ DETAYLAR ŞÜPHE UYANDIRDI

İsrail makamları daha önce Tahran yönetiminin de gündeme getirdiği Netanyahu'nun öldüğüne dair iddiayı yalanlamış ve o günden sonra İsrail Başbakanı'nın hesabından art arda görüntüler paylaşılmıştı. Ancak video ve fotoğraflardaki bazı detaylar yapay zeka kullanıldığına yönelik şüpheler uyandırmıştı.

GERİLİM ORTAMINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİA

İsrail ile İran arasında tırmanan gerilim sürerken Kanadalı gazeteci Mark Slabinski'nin ortaya attığı bu yeni iddia, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.