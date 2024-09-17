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Şoförün dikkatsizliği neden oldu! İkram kamyonu, uçağa çarptı!

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Kanada'nın Montreal Pierre Elliott Trudeau Havalimanı'ndan kalkış yapacak Air Canada uçağına, ikram kamyonu çarptı. Şoförün dalgınlığına gelen kazada uçağın burun kısmı ciddi şekilde hasar aldı. Olayın ardından uçağın radom kısmında hasar oluşurken kaza anları, havalimanının güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kanada'nın Montreal Havalimanı'nda Air Canada'ya ait A330 tipi uçağa ikram kamyonu çarptı. Kazanın ardından uçak, Fas'ın Kazablanka şehrine yapacağı seferden çekilerek bakıma alındı. Şoförün dikkatsizliği sonucu meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anları ise kameralara yansıdı.

Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - Dünya

Pierre Elliott Trudeau Montreal 3-sayfa Kanada Ulaşım Dünya Fas

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Yorumlar (1)

balabey aziz:

Koskoca uçağı görmemişmi

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