Şoförün dikkatsizliği neden oldu! İkram kamyonu, uçağa çarptı!

Kanada'nın Montreal Havalimanı'nda Air Canada'ya ait A330 tipi uçağa ikram kamyonu çarptı. Kazanın ardından uçak, Fas'ın Kazablanka şehrine yapacağı seferden çekilerek bakıma alındı. Şoförün dikkatsizliği sonucu meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anları ise kameralara yansıdı.