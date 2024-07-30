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Kanada'da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü

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Kanada'nın Edmonton şehrinde, bir otobüs istasyonunda çekilen video, uyuşturucu bağımlılarının içler acısı halini gözler önüne serdi. Uzmanlar, bu durumun metadon ve 'tranq' gibi maddelerin kullanımından kaynaklandığını belirtiyor. Bir görgü tanığı, şehrin ciddi uyuşturucu sorunu olduğunu ve toplu taşımanın güvensizleştiğini anlattı. Kanada'nın olumlu imajına rağmen, bu görüntüler ülkenin de ciddi bir uyuşturucu kriziyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Kanada'nın Edmonton şehrinde, okul çocukları gelmeden saatler önce bir otobüs istasyonunda çekilen video, uyuşturucu bağımlılarının içler acısı halini gözler önüne serdi. Görüntüler, popüler dizi "The Walking Dead"i andıran sahneleriyle sosyal medyada hızla yayıldı.

Clareview otobüs istasyonunda çekilen 15 saniyelik videoda, yedi bağımlının zombi gibi davrandığı görülüyor. Bazıları yavaşça hareket ederken, diğerleri neredeyse bilinçsiz halde öne eğilmiş durumda. Bir kişi ise yerde oturuyor, eşyaları etrafa saçılmış.

Uzmanlar, bu durumun metadon ve "tranq" adı verilen Xylazine gibi maddelerin kullanımından kaynaklanabileceğini belirtiyor. Bu maddeler, bağımlılarda şiddetli uyuşukluk ve bilinç kaybına neden oluyor.

Edmonton'da yaşayan bir görgü tanığı, şehrin ciddi bir uyuşturucu sorunu olduğunu ve toplu taşımanın güvensiz hale geldiğini anlattı. İş merkezlerine girmek için özel güvenlik önlemleri alındığını belirtti.

Bu durum sadece Edmonton'a özgü değil. Boston'dan San Francisco'ya kadar Kuzey Amerika'nın birçok şehrinde benzer sahneler yaşanıyor. Özellikle fentanil adlı sentetik uyuşturucu, binlerce kişinin ölümüne neden oluyor.

Bazı yorumcular, sorunun çözümü için bağımlılara destek verilmesi gerektiğini savunuyor. Güvenli kullanım alanlarının açılması ve tedavi imkanlarının artırılması öneriliyor. Ancak bu konuda toplumda fikir ayrılıkları var.

Kanada'nın güzelliği ve insanlarının yardımseverliğiyle ünlü olmasına rağmen, bu görüntüler ülkenin de ciddi bir uyuşturucu kriziyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Yetkililer soruna çözüm bulmakta zorlanırken, toplumda endişe ve tartışmalar artıyor.

Kanada'da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü

Kanada'da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü

Kanada'da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Edmonton Kanada Kanada Güvenlik 3.Sayfa Sağlık Toplum Dünya Haberler

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Yorumlar (2)

simit bekleyen martı:

ama nası güzelizzz :)))

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Samarpan Bhav:

Iste uyuşturucu adını hak eden maddeyi almışlar. Iyice uyuşmuş bunlar. Ama esrar bu hale getirmez bunlar fentanyl alıyor eroinden 50 kat daha güçlü

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