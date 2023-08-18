Kanada'da etkili olan orman yangınlarından dolayı Yellowknife şehri tamamen boşaltılıyor

Kanada'nın Kuzeybatı Bölgeleri'nde yüzlerce orman yangını nedeniyle başkent Yellowknife tahliye ediliyor. 20,000 sakin hızla yayılan yangınlardan kaçarken, bölgedeki hava kalitesi ve ABD'yi etkiliyor. Hayati tehlike altındaki bölgelerde tahliye emri verildi, yangın sezonu tarihinin en kötüsü olarak kabul ediliyor.

Kuzey topraklarının başkenti konumundaki Yellowknifeşehrinin 20,000 sakiniediliyor

Kanada'nın Kuzeybatı Bölgeleri'nin başkenti tümüyle, yüzlerce orman yangını bölgeyi yakıp kavururken tahliye edilmek üzere emir aldı, yetkililer açıkladı.

Kanada'nın Kuzeybatı Bölgeleri'nde yüzlerce orman yangını acil durum ilanlarına neden oldu ve başkent Yellowknife şehri, karayolu ve hava yoluyla tahliye ediliyor.

Yellowknife şehrinde yaklaşık 20,000 sakin, hızla yayılan alevlerden uzaklaşmaları için uyarılıyor. Bölgede 230'dan fazla yangın etkili oluyor ve duman güneye doğru ilerleyerek Amerika Birleşik Devletleri'nde hava kalitesini etkiliyor. Yellowknife, Alberta'nın kuzeyinde ve Yukon'un doğusunda bulunan uzak bölgenin toplam nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturuyor.

Yellowknife'in batısında yanmakta olan yangınlardan biri yaklaşık 165,000 hektarlık, yani 600 metrekare mil büyüklüğünde ve topluluğa ve ana otoyola yaklaşıyor.

Kuzeybatı Bölgeleri Başbakanı Caroline Cochrane, Çarşamba akşamı yaptığı bir açıklamada, "Olağanüstü" kelimesinin bu durumu tarif etmek için kullanılabilecek tek kelime olduğunu söyledi.

Kuzeybatı Bölgeleri yetkilileri, "Ingraham Trail, Dettah, Kam Gölü, Grace Gölü ve Engle İş Bölgesi boyunca yaşayan sakinler en yüksek risk altında ve mümkün olan en kısa sürede tahliye edilmelidir. Diğer sakinler için Cuma günü, 18 Ağustos 2023 saat 12.00'ye kadar tahliye süresi vardır" dedi.

N'dilo topluluğu da tahliye emri altında, yetkililer açıklamada belirtti. Araçla ayrılamayanlar hava tahliyesi için kaydolabilirler.

Yellowknife bölgesinden çıkarken yoğun duman ve yangınla dolu tehlikeli bir yolculuk bekliyor. Tahliye deneyimini "en korkutucu deneyimim" olarak niteleyen Nadia Byrne, "Her iki tarafta da alev yamaları vardı" dedi.

Byrne ve dört arkadaşı ile köpekleri Salı akşamı Yellowknife'den ayrıldı ve sürerken görmekte ve nefes almakta zorlandı.

Grup, ertesi sabah güvenli bir şekilde varış noktalarına ulaştı.

Thompson, Salı günü tüm bölge için acil durum ilan etti, bu da yetkililere "sakinleri ve toplulukları daha verimli bir şekilde korumak için kaynaklara erişim ve dağıtım imkanı sağlar," dedi.

Yellowknife belediye başkanı da yangınlar yaklaştığında yerel acil durum ilan etti. Alevler Çarşamba akşamı kasabaya 10 mil uzaklıktaydı.

Bu yeni tahliye emirleri, Güney Slave bölgesinin büyük bir kısmının - Hay River kasabası dahil - hafta sonu tahliye emri almasının ardından geldi. Hay River'dan Alberta sınırına ve Yellowknife'e giden yollar da kapatıldı.

Kuzeybatı Bölgeleri İtfaiye'ye göre, "Durum hızla değişti. Güçlü rüzgarlar yangını topluluğa 10 km (6 mil) kadar yaklaştırdı. Yangının bu akşam Hay River'a ulaşması bekleniyor."

Alberta'dan bir ekip Hay River bölgesine gönderildi ve yangının yayılmasını engellemek için ateşe dayanıklı madde sermeye başladı.

"Gözlükler ve yapı korumaları yerleştirildi ve açıldı, diğer operasyonlar koşullar izin verdiğinde devam edecek," diye ekledi kurum.

Güney Slave'den tahliye edilenler başlangıçta Grande Prairie'deki bir karşılama merkezine gitmeleri konusunda uyarıldı, ancak Kuzeybatı Bölgeleri hükümeti daha sonra onları Alberta'daki St. Albert merkezine yönlendirdi.

Kuzeybatı Bölgeleri'ndeki topluluklar üzerindeki yangın etkisi konusunda Gibbins, "Bu, NWT tarihindeki en kötü yangın sezonu oldu" dedi ve bu sezon yangınlar nedeniyle NWT nüfusunun yaklaşık %65'inin tahliye edildiğini belirtti.