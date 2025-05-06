Kanada Başbakanı Mark Carney Trump'ın yüzüne yüzüne söyledi: Kanada satılık değil

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kanada 51.eyalet olmalı" sözlerinin etkisi sürmeye devam ederken, yeni Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüşmesinde neler yaşanacağı merak bekleniyordu.

BEYAZ SARAY'DA BİR ARAYA GELDİLER

Merakla beklenen görüşme sonunda gerçekleşti.ABD Başkanı Donald Trump ve yeni Kanada Başbakanı Mark Carney

Beyaz Saray'da bir araya geldi.

YÜZÜNE YÜZÜNE SÖYLEDİ

İki lider görüşme sonrası kameraların karşısına geçti. Kanada Başbakanı Mark Carney Donald Trump'ın Kanada'yla ilgili söylemlerine değinerek"Kanada satılık değil, hiçbir zaman olmayacak" diyerek rest çekti.

TRUMP'TAN İLGİNÇ KARŞILIK

ABD Başkanı ise Carney'in sözleri sonrası ilginç bir karşılık vererek, "Asla, asla deme" ifadelerini kullandı.