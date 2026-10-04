Kanada Başbakanı Carney, düşük ihtimale rağmen ABD işgaline hazırlanıyor

Başbakan Mark Carney geçen hafta, bir zamanlar düşünülemez bir senaryoya, yani ABD işgaline hazırlandığını itiraf etti. Riskin az, ihtimalin ise son derece düşük olduğunu belirten Carney, Donald Trump başkanlığı döneminde ABD-Kanada ilişkisinin yeniden tanımlanması sürecinde tüm ihtimalleri değerlendirme sorumluluğu taşıdığını söyledi.Carney "Bu sadece risk yönetimi" dedi.Trump'ın gümrük vergileri ve Kanada'yı 51. eyalet yapma yönündeki sık sık tekrarladığı isteği, Kanada'yı Amerikalıların saldırısına karşı savaş simülasyonu yapmaya yöneltti.ABD Başkanı geçen yıl, ABD'nin Kanada'ya karşı güç kullanmasının "son derece düşük bir ihtimal" olduğunu söylemişti. Bunun yerine, siyasi hedeflerine ulaşmak için ekonomik baskı uygulamaya devam edeceğini belirtmişti.Beyaz Saray bu hafta BBC'ye yaptığı açıklamada, "Başkan Trump, Kanada'nın harika insanlarını korumak için herkesten daha fazlasını yaptı" dedi.BBC'ye konuşan askeri uzmanlar da iki ülkenin savunma alanında birçok farklı şekilde iş birliği yapması nedeniyle, işgalin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğu görüşünde. Ancak bu konu Kanadalıların zihnini açıkça meşgul ediyor.Ocak ayında, ABD'nin Venezuela'da Nicolás Maduro'yu yakalamasının ardından yapılan bir anket, Kanadalıların % 30'undan fazlasının ABD'nin işgalinin muhtemel olduğuna inandığını gösterdi. Gerçekleşme ihtimalinin düşük olmasının nedenleriKanada Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde 34 yıl görev yapmış ve çeşitli üst düzey pozisyonlarda bulunmuş eski subay Korgeneral Christopher Coates, Kanada ile ABD arasında bir savaşın karmaşık ve hayal edilmesi neredeyse imkansız olacağını söyledi.Coates "Tüm kariyerim boyunca askeri operasyonlarda yer aldım ve ABD topraklarından askeri bir saldırı gelebileceği ihtimalini asla aklımıza getirmedik" dedi.NATO misyonlarında görev yapmış olan Coates, Kanada ve ABD'nin askeri savunmanın birçok alanında işbirliği yaptığını belirtti.Her iki ülke de NATO üyesi ve bu ittifakın mensuplarına, bir başka üye ülkeye saldırı halinde bu ülkeyi savunma görevi veriliyor.İki ülke ayrıca Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD) çatısı altında ortak görevler yürütüyor ve sık sık istihbarat paylaşımında bulunuyor.Bu nedenle Coates, ABD'nin Kanada'ya bir saldırısının silahlarla değil, siber savaş gibi daha gizli yöntemlerle başlayacağına inandığını söyledi.Hep iyi dost değillerdiİkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kanada ve ABD, 20. yüzyılın ikinci yarısında doğal müttefik oldular ve ekonomik, askeri ve kültürel olarak büyük ölçüde bütünleştiler.Ancak durum hep böyle değildi. Kanada Savaş Müzesi araştırmacısı Tim Foran'a göre, aslında Kanada kimliğinin temellerinden biri, 18. ve 19. yüzyıllarda ABD'nin yayılmacılığına karşı gösterdiği direniş.Foran " Amerika Birleşik Devletleri'nden duyulan korku, Kanada'nın siyasi projesinin temelini oluşturuyor" diyor.Kanada, günümüz ABD'sindeki kolonilerin isyan etmesi üzerine İngiliz Krallığı'na sadık kalan İngiliz Kuzey Amerika kolonilerinin bir araya gelmesiyle kuruldu.Kanada'nın kurulmasından önce, ABD, Britanya Kuzey Amerika kolonilerini işgal etmeye çalışmış, 1775'te Montreal'i ele geçirmiş ve Quebec şehrini neredeyse fethetmişti.1812 Savaşı'nda Amerikalılar, o zamanlar Yukarı Kanada, Aşağı Kanada ve deniz kıyısı kolonileri olarak bilinen bölgelere defalarca saldırdı ve bu durum bir çıkmaza yol açtı. Bu savaş sırasında İngiliz birlikleri misilleme olarak Beyaz Saray'ı yakıp, yıktı.Foran, o dönemde daha sonra Kanada olacak kolonilerin savunması için Büyük Britanya'ya ve Kraliyet Donanması'na, ayrıca büyük savaşlarda komutanlık yapan yerli halklara güvendiğini söyledi.Birinci Dünya Savaşı sonrasında, ABD'nin artan gücü ve etkisi karşısında Kanada, ABD ile tekrar savaş ihtimalini değerlendirmeye başladı.Kanada ordusundaki generallerin turist kılığına girerek sınır şehirlerindeki köprülerin ve otoyolların fotoğraflarını çekerek istihbarat topladıkları gizli gezilerden elde edilen bilgiler doğrultusunda bir plan hazırladılar.Düşmanlarını daha iyi anlamak için yerli halkla da görüştüler.Kanada Savaş Müzesi'nde 20. yüzyıl Kanada'sı konusunda uzmanlaşmış araştırmacı Andrew Burtch, o zamanlar bir savaşın muhtemel bir senaryo olmadığını, ancak Kanadalıların yine de hazırlıklı olmak istediklerini söyledi."Bu, orduların yaptığı işlerden biri" dedi. "Her türlü farklı senaryoyu öngörüyorlar."

ABD'nin olası bir işgali nasıl görünebilir?Connecticut'taki New Haven Üniversitesi'nden ulusal güvenlik doçenti Matthew Schmidt, ABD'nin işgalinin son derece düşük bir ihtimal olmasına rağmen, Kanadalıların hazırlık yapmasının küresel düzenin ne kadar kökten değiştiğinin bir işareti olduğunu söylüyor.He added Canadian leaders do have hard questions to ask about how closely they want to continue working with the American military - a partnership that gives them valuable information should they want to harm Canada in any way.Kanadalı liderlerin, Amerikan ordusuyla ne kadar yakın çalışacakları gibi sormaları gereken zor sorular olduğunu da sözlerine ekliyor. Bu ortaklık, Amerikan ordusunun Kanada'ya herhangi bir şekilde zarar vermek istemesi durumunda değerli bilgiler sağlıyor."Bu durum Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilere gerçekten zarar veriyor ve belli bir ölçüde haklı bir korku var" diyor."Trump'ın Kanada'yı 51. eyalet yapma hakkındaki yorumlarını Amerikalılar ciddiye almayabilir, ancak Kanadalılar açıkça ciddiye alıyor ve gerekirse kendilerini savunmaya hazırlar" diye konuşuyor. Peki, böyle bir şey olsa neye benzeyebilirdi. Savaşın ilk aşaması oldukça kısa sürebilir.Globe and Mail gazetesinin bu yılın başlarında bildirdiğine göre, Kanada ordusunun kullandığı modele göre, bir ABD saldırısı Kanada'nın stratejik konumlarının bir hafta içinde ele geçirilmesine yol açacak.Askeri güçleri kısa sürede sayıca üstünlük kuramayacak ve Kanada kuvvetleri düşmanlarını bastırmak için gerilla savaşına başvurmak zorunda kalacaktı.Gazete Ocak ayında üst düzey hükümet yetkililerine atıfta bulunarak, Fransa ve İngiltere gibi müttefik ülkelerin Kanada'ya destek ve savunma sağlamak üzere görevlendirileceğini bildirmişti.Teorik modelin, Kanada'nın 100 yıldır ilk kez bir Amerikan saldırısına karşı planlaması olduğuna inanılıyor.Coates, modellemenin askeri muharebe planlamasının daha hafif bir versiyonu olduğunu belirtti.Kanada'nın, NATO müttefiklerinin aksine, herhangi bir kara işgali durumunda uygulanacak bir müdahale planına sahip olma konusunda geride kaldığını ve öngörülemeyen jeopolitik ortamda bu açığı kapatmaya çalıştığını söyledi.Bunun bir kısmının, Kanada savunma bakanının ordunun büyüklüğünü önemli ölçüde artırma çağrısıyla ortaya çıktığını söyledi. Çağrı, 300 bin kadar hafif eğitimli vatandaş askerin orduya eklenmesini de öngörüyordu.Kanada'nın işgali, ABD açısından da kolay olmayabilir.Schmidt'e göre, ABD, devasa askeri gücüne rağmen, Kanada ile bir savaş için halkın desteğini kazanmakta zorlanacak."Bence Kanada'yı işgal emri verilirse çok sayıda Amerikalı subay istifa ederdi," diyor."Bunu yasadışı ve ahlaksız bir emir olarak görürlerdi."Schmidt, Kanadalı ve Amerikalı askerlerin düzenli olarak birlikte eğitim yaptığını ve birbirlerine karşılıklı saygı duyduklarını söylüyor.Ancak Schmidt, ilişkilerin savaş noktasına kadar kötüleşmesi gibi düşük olasılıklı bir senaryoda, ABD'nin muhtemelen petrol ve mineraller gibi değerli Kanada kaynaklarını ele geçirmeye ve siyasi liderliği ortadan kaldırmaya odaklanacağını vurguluyor."Belki de Venezuela'da gördüklerinize benzer bir operasyon göreceksiniz" diyor ABD'nin daha büyük askeri kapasiteye sahip olduğunu kabul etse de Kanada askerlerinin de karşılık verebilecek durumda olduğunu vurguluyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .