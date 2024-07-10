ABD'de Demokratlar Biden'ın yerine Kamala Harris'i öne çıkarıyor

ABD'de bazı üst düzey Demokratlar 5 Kasım'da yapılması beklenen başkanlık seçimlerine aday olan Başkan Joe Biden'ın yarıştan çekilmesi gerektiği yönünde çağrıda bulunurken, yerine geçebilecek en iyi aday olarak başkan yardımcısı Kamala Harris'in adı öne çıkarılıyor.

Biden'ın 81 yaşında olmasının seçimlerde partinin aleyhine olacağını düşünen bazı Demokratlar, en iyi seçeneğin 59 yaşındaki Harris'i aday göstererek seçim kampanyasında yeni bir başlangıç yapmak olduğunu söylüyor.

Ancak Harris'e kamuoyundaki güven oyu düşük ve başkan yardımcısı iken başkan seçilmesinin iyi bir izlenim bırakmayabileceği yönünde kaygılar var.

Kamala Harris siyasete nasıl atıldı?

Kamala Harris 2020'deki başkanlık seçimlerinde ABD'nin ilk kadın, siyah ve Asya kökenli başkan yardımcısı olarak tarihe geçti.

Kasım 2021'de Biden sağlık muayenesinde olduğu sırada 75 dakikalığına başkan vekilliği yaptı.

California- Oakland'da dünyaya gelen Kamala Harris'in annesi Hindistan, babası da Jamaika doğumlu.

Çift Harris 5 yaşındayken boşandıktan sonra Kamala'yı çoğunlukla bir kanser araştırmacısı ve sivil toplum savunucusu olan annesi Shyamala Gopalan Harris büyüttü.

Annesinin onu ve kardeşi Maya'yı Oakland'deki siyah topluluklar arasına katmak için çabaladığını söyleyen Harris, otobiyografik kitabı The Truths We Hold'da "Annem iki siyah kız çocuk büyüttüğünün farkındaydı. Burada bizi kendine güvenli ve gururlu siyah kadınlar olarak büyütme konusunda kararlıydı" diye yazmıştı.

Ülke tarihinde siyahların baskın olduğu okulların başında gelen Howard Üniversitesi'ne gittikten sonra, Güney Afrika'daki ırkçılık ve ABD'de ırk ilişkileri gibi siyasi konulara merak sardı.

California Üniversitesi'nde avukatlık vasfını kazandı. Çeşitli bölge savcılıklarında çalıştıktan sonra, 2010'da California Başsavcısı oldu.

2016'daki seçimleri kazanarak California senatörü oldu.

2020'de başkanlık seçimlerine aday olmak için kampanya yürütse de yarış başladıktan kısa süre sonra adaylıktan çekildi.

Daha sonra aday gösterilen Joe Biden ise Harris'i başkan yardımcısı seçti.

Biden Harris'ten, "Zeki, çetin, deneyimli bir savaşçı" diye bahsediyordu.

İkili Donald Trump ve yardımcısı Mike Pence'i 2020 seçimlerinde yenilgiye uğrattı.

Biden'ın kampanyasında arka planda yer alıyormuş gibi görünse de, ikilinin siyah kadınların yüzde 90'ından oy aldıkları düşünülürse, Harris'in siyah kadın kimliği bu zaferde etkili olmuş olabilir.

Başkan yardımcılığı süresince neler yaptı?

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris aynı zamanda ABD Senatosu'nun da başkanı olması nedeniyle karar oyu verme yetkisine sahip.

Bu gücünü ABD tarihinde en çok kullanan başkan yardımcısı olan Harris, tam 32 kez karar oyu verdi.

Yüksek Mahkeme'nin ülkede 1973'ten bu yana kürtajı yasal hale getiren Roe vs Wade (Wade'e karşı Roe) kararını iptal etmesi sonrası, 2022'den itibaren kadınların üreme sağlığı haklarını savunmak için ülke çapında kampanya yürüttü.

Ancak başkan yardımcılığı dönemi boyunca güven oyları düşük kaldı. FiveThirtyEight'in kamuoyu anketlerine göre ABD'lilerin ortalama yüzde 51'i performansını yetersiz buldu ve yalnızca yüzde 37'sinden onay aldı.

ABD'de başkanlık seçimlerini izleyen BBC muhabiri Katty Kay'e göre, Biden'ın ona verdiği temel görev ABD'nin güney sınırından ülkeye göçü sınırlandırmak iken, Harris bu sorunu çözmede başarısız oldu.

Biden'ın yerine geçmeye sıcak bakıyor mu?

Televizyondaki seçim tartışmasında rakibi Donald Trump karşısında gösterdiği zayıf performansı gerekçe gösteren ABD Temsilciler Meclisi'ndeki 5 Demokrat isim, 81 yaşındaki Biden'ın başkanlık seçimlerine adaylığını geri çekmesi için açık çağrıda bulundu.

Ohio'nun eski Temsilciler Meclisi üyesi Tim Ryan, Biden'ın yerine geçebilecek isim olarak Harris'i öne çıkardı. Newsweek'te yayımlanan makalesinde Ryan, Kamala Harris'in Trump karşısında "ezici" bir zafer elde edebilecek, "olağanüstü" bir başkan adayı olabileceğini öne sürdü.

Son kamuoyu anketleri, Harris'in Trump karşısında Biden'dan daha iyi bir rakip olabileceğini gösterse de, yine de rakibi Trump'la aralarında başa baş bir yarış geçmesi bekleniyor.

CNN'in 2 Temmuz'da paylaştığı ankete göre, Biden'ın başkan seçilmesini isteyenlerin oranı yüzde 43'ken, Trump'ın seçilmesini isteyenlerin oranı yüzde 49.

Aynı anketin sonuçları, aday olması halinde seçmenlerin yüzde 45'inin Harris'e oy vereceği, ancak Trump'ın oyların yüzde 47'sini alarak öne geçeceğini gösteriyor.

Joe Biden'ın yerine geçebilecek isimler arasında gösterilen diğer isimler, California Valisi Gavin Newsom, Michigan Valisi Gretchen Whitmer ve Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg.

Demokratların liderine olan desteğinin devam ettiğini ilan eden Kamala Harris ise "Bakın, adayımız Joe Biden. Daha önce Trump'ı yendik, yine yeneceğiz, nokta" diye konuştu.