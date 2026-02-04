Kahramana adam, buzlu göle düşen çocuğu kurtardı

Çin'de yaşanan olayda bir baba, buz tutmuş bir göle düşen yabancı bir çocuğu kurtarmak için hiç tereddüt etmeden hayatını riske attı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, Çin'in Luoyang kentinde bulunan bir parkta meydana geldi. Küçük bir çocuk, arkadaşlarıyla birlikte donmuş gölün üzerinde oynarken buz aniden kırıldı ve çocuk buz gibi suya düştü. Sıfırın altındaki soğukta çırpınan çocuk, kendi başına sudan çıkmayı başaramadı.

Durumu fark eden ve parkta kızıyla birlikte bulunan Bay Ban isimli adam, bir an bile düşünmeden yardıma koştu. Üzerindeki montu kızına verdi, ardından buzun üzerine yüzüstü uzanarak sürünmeye başladı. Böylece ağırlığını yayarak buzun kırılmasını önlemeye çalıştı.

Gölün ortasına ulaştığında çocuğu sudan çekip çıkardı ve daha sağlam buzun üzerine itti. Ancak bu sırada buz bir kez daha kırıldı ve Bay Ban da suya düştü. Kollarıyla buzun kenarına tutunmaya çalışan adam, kırılan buzlar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Bu esnada başka bir vatandaş da karnının üzerinde buzun üstünden ilerleyerek Bay Ban'a yardım etti ve onun kıyıya çıkmasını sağladı. O anları izleyen çevredeki insanlar ise büyük korku ve şaşkınlık yaşadı.

Edinilen bilgilere göre küçük çocuk, ailesinin "buzun üzerine çıkma" uyarılarına rağmen gölün ortasına kadar ilerlemişti.

Kurtarma sonrası konuşan Bay Ban, boş zamanlarında internette izlediği videolar sayesinde buz üzerinde nasıl hareket edilmesi gerektiğini bildiğini söyledi. "Ağırlığımı dağıtmak için yatay şekilde ilerlemem gerektiğini biliyordum" dedi.

Yaşadığı anları anlatırken duygularını gizleyemeyen Bay Ban, "Suya düştüğümde soğuk iliklerime kadar işledi. Bacaklarım hemen uyuştu, çok korktum" ifadelerini kullandı.

Kurtarıldıktan sonra uzun süre sıcak duş alarak vücudunu toparlayan Bay Ban, ertesi günlerde işine döndüğünde arkadaşlarının kendisini 'kahraman' ilan ettiğini söyledi. Ancak bu tanımı kabul etmedi:

"Ben sadece yapılması gerekeni yaptım. Orada olan herkes aynı şeyi yapardı. Benim farkım, o an orada olmamdı."

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası büyük ilgi gören Bay Ban, yaşananların ardından tek isteğinin normal hayatına geri dönmek olduğunu belirtti.