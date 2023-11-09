Kadın elbisesi ile çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkan belediye başkanı intihar etti

Kadın elbisesi ile çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkan belediye başkanı intihar etti

Alabama Belediye Başkanı F.L. 'Bubba' Copeland, trans olduğu ortaya çıktıktan sonra intihar etti. Başkan hayatına son vermeden önce bir arkadaşına trans olduğu ortaya çıktıktan sonra bir çok saldırı ve hakarete maruz kaldığını bu nedenle zor günler geçirdiğini söyledi.

Bir haber sitesinin başkanın kendi evinde çekilmiş kadın elbiseli fotoğraflarını yayınladı. Başkan bu resimlere transvestitizm sevdiğini ve evinde bu şekilde giyinmekten hoşlandığını söyledi.

Fakat başkanın trans olduğu hakkındaki iddialar devam etti. Bazı kişilerin, başkanın porno sitelerinde çekilmiş cinsle ilişki videolarının olduğunu iddia etmesinden sonra polis, ifadesini almak için başkana ulaşmaya çalıştı fakat bulamadı.

Polis, cep telefonu ile takip ettiği başkanı arabasında kafasına sıkılmış bir şekilde ölü buldu. Yapılan incelemede başkanın hakkındaki iddialar ve maruz kaldığı hakaret ve zorbalığa karşı daha fazla dayanamadığı için intihar ettiği belirtildi.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.