John F. Kennedy suikastına ait daha önce görülmemiş görüntüler 110.000 dolara satıldı

John F. Kennedy suikastından daha önce görülmemiş çarpıcı görüntüler, açık artırmada 110.000 dolara alıcı buldu. 8 mm'lik renkli sessiz film, 1963'te Dallas'ta yaşanan trajik olayı kaydediyor.

Yerel kamyon şoförü Dale Carpenter Sr. tarafından çekilen görüntüler, başkanlık konvoyunun şehirden geçişini ve JFK vurulduktan sonra hastaneye hızla dönüşünü gösteriyor. Filmde, polis araçları ve başkanlık limuzini görülüyor. Gizli Servis Ajanı Clint Hill'in, First Lady'yi ve yaralı başkanı korumak için aracın arkasına atladığı dramatik anlar da kaydedilmiş.

Boston merkezli RR Auction'ın düzenlediği satışta, filmin 100.000 ile 150.000 dolar arasında bir fiyata satılması bekleniyordu. Şirketin yetkilisi Bobby Livingston, görüntülerin Amerika'nın en trajik günlerinden birine benzersiz bir bakış açısı sunduğunu ve tarihçiler için yeni bir kaynak oluşturduğunu belirtti.

Öte yandan, Kennedy'nin kana bulanmış uzun donları geçen ay eBay'de 1 milyon dolara satışa çıkarılmıştı. İç çamaşırlarının üzerindeki kan lekeleri, Kennedy'nin alt baldırında bir yara olduğunu gösteriyor. Bu eşyalar, 1998'deki bir müzayedede satılan iki çiftten biri.

Kennedy'nin diğer bir çift uzun donu da 2010 yılında Heritage Auctions tarafından satılmıştı. Bu iç çamaşırının yakasında "John F. Kennedy" adının dikilmiş olduğu belirtiliyor.

Bu yeni ortaya çıkan görüntüler ve eşyalar, JFK suikastı etrafındaki ilginin hala canlı olduğunu gösteriyor ve tarihi olayın detaylarına ışık tutuyor.