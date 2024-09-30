Üye Girişi
Haberler

John F. Kennedy suikastına ait daha önce görülmemiş görüntüler 110.000 dolara satıldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

John F. Kennedy suikastına ait daha önce görülmemiş görüntüler, açık artırmada 110.000 dolara alıcı buldu. 1963'te Dallas'ta çekilen 8 mm'lik renkli sessiz film, başkanlık konvoyunun şehirden geçişini ve Kennedy'nin vurulduktan sonra hastaneye hızla taşınmasını gösteriyor. Ayrıca, Kennedy'nin kana bulanmış uzun donları da geçen ay eBay'de 1 milyon dolara satışa çıkarılmıştı. Bu yeni ortaya çıkan görüntüler ve eşyalar, JFK suikastı etrafındaki ilginin hala canlı olduğunu gösteriyor.

John F. Kennedy suikastından daha önce görülmemiş çarpıcı görüntüler, açık artırmada 110.000 dolara alıcı buldu. 8 mm'lik renkli sessiz film, 1963'te Dallas'ta yaşanan trajik olayı kaydediyor.

Yerel kamyon şoförü Dale Carpenter Sr. tarafından çekilen görüntüler, başkanlık konvoyunun şehirden geçişini ve JFK vurulduktan sonra hastaneye hızla dönüşünü gösteriyor. Filmde, polis araçları ve başkanlık limuzini görülüyor. Gizli Servis Ajanı Clint Hill'in, First Lady'yi ve yaralı başkanı korumak için aracın arkasına atladığı dramatik anlar da kaydedilmiş.

Boston merkezli RR Auction'ın düzenlediği satışta, filmin 100.000 ile 150.000 dolar arasında bir fiyata satılması bekleniyordu. Şirketin yetkilisi Bobby Livingston, görüntülerin Amerika'nın en trajik günlerinden birine benzersiz bir bakış açısı sunduğunu ve tarihçiler için yeni bir kaynak oluşturduğunu belirtti.

Öte yandan, Kennedy'nin kana bulanmış uzun donları geçen ay eBay'de 1 milyon dolara satışa çıkarılmıştı. İç çamaşırlarının üzerindeki kan lekeleri, Kennedy'nin alt baldırında bir yara olduğunu gösteriyor. Bu eşyalar, 1998'deki bir müzayedede satılan iki çiftten biri.

Kennedy'nin diğer bir çift uzun donu da 2010 yılında Heritage Auctions tarafından satılmıştı. Bu iç çamaşırının yakasında "John F. Kennedy" adının dikilmiş olduğu belirtiliyor.

Bu yeni ortaya çıkan görüntüler ve eşyalar, JFK suikastı etrafındaki ilginin hala canlı olduğunu gösteriyor ve tarihi olayın detaylarına ışık tutuyor.

John F. Kennedy suikastına ait daha önce görülmemiş görüntüler 110.000 dolara satıldı

John F. Kennedy suikastına ait daha önce görülmemiş görüntüler 110.000 dolara satıldı

John F. Kennedy suikastına ait daha önce görülmemiş görüntüler 110.000 dolara satıldı

John F. Kennedy suikastına ait daha önce görülmemiş görüntüler 110.000 dolara satıldı

John F. Kennedy suikastına ait daha önce görülmemiş görüntüler 110.000 dolara satıldı

John F. Kennedy suikastına ait daha önce görülmemiş görüntüler 110.000 dolara satıldı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri 3-sayfa Dünya eBay

Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular

Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular

 Narin'i öldüren caniler her detayı planlamış! Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı

Narin'in cesedini koydukları çuvala onu da bırakmışlar

 Ali Babacan'a rakip çıktı! 'Anketlerde yüzde 0,35'e düştük' sözleriyle adaylığını resmen açıkladı

"Oyumuz yüzde 0,35'e düştü" diyerek adaylığını resmen ilan etti
Skandal olayı duyan mahalleli, oto tamircisini neredeyse öldürüyordu

Skandal olayı duyan mahalleli, oto tamircisini neredeyse öldürüyordu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Minimalizm nedir? Minimalist yaşam tarzı nedir? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Hafta maçları! Rojin Kabaiş olayı nedir? Rojin Kabaiş nerede kayboldu? A101 AKTÜEL KATALOĞU 3 EKİM A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? BİM AKTÜEL KATALOĞU 2 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 2 Ekim Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek? GELİNİM MUTFAKTA 30 EYLÜL 2024 CANLI İZLE! KANAL D canlı izleme linki Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Aramızda Kalmasın konuğu kimdir? Serpil Çakmaklı kimdir? Serpil Çakmaklı kaç yaşında, nereli? Fetih Şerif Ebu El Emin kimdir? Fetih Şerif Ebu El Emin öldürüldü mü? BUDO SEFERLERİ İPTAL! Hangi seferler iptal edildi? BUDO seferleri ne zaman açılacak? 30 Eylül Eskişehir Hava durumu | Eskişehir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Eskişehir hava nasıl olacak? SON DAKİKA: 30 Eylül okullar tatil mi 2024? Okullar tatil edildi mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });