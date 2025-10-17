John Bolton Hakkında İddianame Kabul Edildi

Bir dönem ABD Başkanı Donald Trump'un ulusal güvenlik danışmanlığını yapan ancak daha sonra yönetime sert eleştiriler getiren John Bolton hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Gizli bilgileri uygunsuz paylaşmakla suçlanan Bolton iddiaları reddediyor.

Bolton, Eylül ayından beri hakkında resmen soruşturma açılan üçüncü Trump muhalifi oldu.

Trump, 20 Eylül'de sosyal medyada Adalet Bakanı Pam Pondi'ye New York Başsavcısı Leititia James ve Eski FBI Direktörü James Comey'ye karşı harekete geçme çağrısı yapmıştı.

Trump muhalif isimlerle ilgili "Daha fazla erteleyemeyiz, repütasyonumuzu ve güvenilirliğimizi öldürüyorlar" demişti.

New York Başsavcısı Leititia James banka işlemlerinde sahtecilik suçlamasıyla karşı karşıya.

Eski FBI Direktörü James Comey'ye de geçen ay sonunda Kongre'ye yalan söyleme suçlaması yöneltildi.

James ve Comey suçlamaları reddediyor.

NBC kanalına konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın paylaştığı mesajın aslında Adalet Bakanı Pondi'ye direkt mesaj olarak yazıldığını ve yanlışlıkla paylaşıldığını söylemişti.

Bolton neyle suçlanıyor?

FBI ajanları Ağustos ayında gizli bilgilerin idaresi konusunda bir soruşturma kapsamında, 76 yaşındaki Bolton'ın evi ve ofisinde arama yapmıştı.

Savcılar, Bolton'ı ABD ulusal güvenlikle ilgili çok gizli bilgileri kişisel e-postasından ve diğer mesajlaşma uygulamalarından iletmekle de suçluyor.

İddianamede "Bu bilgilerde, gelecekteki saldırılar, yabancı düşmanlar ve dış ilişkilerle ilgili istihbarat bulunuyor" deniliyor.

Bolton suçlu bulunursa, her bir suçlama için 10 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Adalet Bakanı Pam Bondi, suçlamaları duyurduğu açıklamasında "Kimse hukukun üzerinde değil" dedi.

Dava konusu günlükler

Bolton ise mahkemede "yasal davranışlarını" savunmayı dört gözle beklediğini söylerken, Trump'ı kendisinden intikam almaya çalışmakla suçladı.

Bolton "Trump'ın düşman olarak gördüklerine" karşı Adalet Bakanlığı'nın "silaha dönüştürülmesinde son hedef ben oldum" dedi.

Bolton'ın avukatı Abe Lowell da suçlamaların Bolton'ın 45 yıllık kamu hizmeti sırasında tuttuğu günlüklerden kaynaklandığını savundu.

Lowell "Tarihteki birçok kamu görevlisi gibi, Büyükelçi Bolton da günlük tuttu. Bu bir suç değil" dedi.

Kayıtların gizli olmadığını ve sadece ailesiyle paylaşıldığını belirten Lowell, FBI'ın da bunu 2021'den beri bildiğini kaydetti.

CNN'e göre Bolton'ın bilgileri eşi ve kızıyla paylaştığı iddia ediliyor.

Bolton ilk Trump yönetiminden 2019'da kovulmuştu.

Anılarını yazdığı kitapta Trump ile birlikte çalıştığı dönemi anlatmış ve jeopolitik konularda bilgisiz bir başkan portresi çizmişti.

Beyaz Saray kitabın basılmasını önlemek adına, içinde gizli bilgiler bulunduğu iddiasıyla dava açmıştı. Dava reddedilmiş ve kitap birkaç gün sonra yayımlanmıştı.

Trump ise Beyaz Saray'da Bolton'a yöneltilen suçlamaları bilmediğini söyledi ama Bolton için "Kötü bir adam" dedi.

Bolton'a sağlanan Gizli Servis koruması, Trump tarafından Ocak ayında geri alınmıştı.