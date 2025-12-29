Jeffrey Epstein'ın Prens Andrew ile ilgili gizli kasetler bulunduğu iddia edildi

ABD Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) yapılan bir ihbarda, Jeffrey Epstein'ın Bahamalar'daki evlerinden birinde Prens Andrew ile bağlantılı olduğu öne sürülen gizli kasetlerin bulunduğu iddia edildi.

Söz konusu bilginin, 2020 yılında Norveç üzerinden gönderilen bir IP adresinden FBI'a iletildiği belirtildi. İddialar, ABD'de kamuoyuna açıklanan son Epstein Dosyaları arasında yer aldı.

"FBI Resmî Kaydı" başlığıyla dosyalara giren notta, Epstein'ın Prens Andrew için yıllardır süren suç faaliyetlerini organize ettiği öne sürüldü. İhbar metninde, Bahamalar'daki evde bulunan bir çekmecenin gizli bir bölmesinde kasetlerin saklandığı iddia edildi.

Notta yer alan ifadelere göre, bu gizli bölme, evin salonunda bulunan ve bir çiçek vazosunu betimleyen Michelangelo tablosunun yanındaki çekmecede bulunuyor. Ayrıca kanıt niteliği taşıdığı öne sürülen anahtarların da yine aynı odada saklandığı iddia edildi.

İhbarda, söz konusu suçların yaklaşık 15 yıldır devam ettiği ileri sürülürken, FBI'ın bu bilgi üzerine herhangi bir işlem yapıp yapmadığı ya da iddiaların doğruluğunun araştırılıp araştırılmadığı ise henüz bilinmiyor.

Skandal isim Jeffrey Epstein, 2019 yılında ABD'de tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetmişti. Epstein ile uzun yıllar yakın ilişkisi olduğu bilinen Prens Andrew ise kendisine yöneltilen tüm suçlamaları bugüne kadar kesin bir dille reddetti.

Son haftalarda FBI'ın Epstein soruşturmasına ait yüz binlerce belgenin kamuoyuna açıklanmasıyla birlikte, kraliyet ailesini zor durumda bırakan yeni detaylar da ortaya çıktı. Belgeler arasında yer alan e-postalar, Prens Andrew'un, çocuk istismarı suçundan hüküm giyen Ghislaine Maxwell ile yazışmalar yaptığını gösteriyor.

Bu yazışmalarda Andrew'un kendisi için "yeni uygunsuz arkadaşlar" bulunup bulunmadığını sorduğu ve e-postalarda "Görünmez Adam" takma adını kullandığı iddia edildi.

Öte yandan Prens Andrew'un, kamuoyuna Epstein ile bağlarını kopardığını açıklamasına rağmen, bu açıklamadan aylar sonra Epstein'a e-posta gönderdiği de belgelerle ortaya çıktı. Skandalın ardından Andrew'un kraliyet görevleri ve unvanları elinden alınmıştı.

Konuya ilişkin olarak Prens Andrew Mountbatten-Windsor'un temsilcisine görüş almak amacıyla ulaşıldığı ancak henüz bir açıklama yapılmadığı bildirildi.