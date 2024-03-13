Japonya'da zehirli kimyasal madde içeren tanka düşen kedi, Fukuyama şehrini alarm durumuna geçirdi

Japonya'nın Fukuyama kentinde, oldukça asidik bir kimyasal olan "hekzavalent krom" maddesinin bulunduğu bir tanka düşen bir kedinin tespit edilmesiyle, halka hayvandan uzak durmaları konusunda uyarı yapıldı.

BBC'nin raporuna göre, uyarı, fabrikadaki bir çalışanın tanktan uzaklaşan sarı pati izlerini keşfetmesinin ardından yapıldı. Nomura Plating Fukuyama Fabrikası'ndaki güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde, kedinin koşarak uzaklaştığı ve ardında pati izleri bıraktığı görüldü. Yetkililer, halkı kediden uzak durmaları konusunda uyarıp, kediyi görenlerin polise bildirmelerini istedi.

Kedinin, oldukça asidik ve kanserojen olan "hekzavalent krom" maddesinin içine düştüğü düşünülüyor. Japonya'da yayın yapan Asahi internet sitesine göre, fabrika çalışanı pati izlerini 12 Mart Pazartesi günü buldu. Fukuyama kentinin çevre işlerinden sorumlu ekibi, halka "normalden farklı görünen bir kedi" görmeleri halinde ona dokunmamaları konusunda uyarırken, kediyi bu sebeple ölmüş olabileceğine dair işaretler olduğunu belirtti.

Fabrikanın sahibi olan şirket, olayın yaşandığı tankın üzerinin kapalı olduğunu açıkladı, ancak örtünün bir kısmının kalkmış olduğu basına yansıdı.

Hekzavalent krom ile temas, ciltte tahriş, solunum problemleri ve körlüğe neden olabilir. Bu nedenle, bu maddeyle çalışan veya yakınlarında bulunan işçilerin maske ve kauçuk eldiven takmaları gerekmektedir.