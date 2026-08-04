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Tokyo'daki Tama Hayvanat Bahçesi'nde Sıcak Çarpması: 3 Aslan Öldü

Tokyo'daki Tama Hayvanat Bahçesi'nde Sıcak Çarpması: 3 Aslan Öldü
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Japonya'nın Tokyo kentindeki Tama Hayvanat Bahçesi'nde, sıcak çarpması şüphesiyle tedavi gören 3 aslan hayatını kaybetti. Temmuz ortasında 16 aslandan 10'u hastalanırken, 3 dişi aslan farklı tarihlerde öldü. Yapılan otopsilerde sıvı kaybı ve çoklu organ yetmezliği tespit edildi, tedavi gören diğer aslanların durumu ise takip ediliyor.

JAPONYA'nın başkenti Tokyo'daki Tama Hayvanat Bahçesi'nde 3 aslanın sıcak çarpması şüphesiyle öldüğü bildirildi.

Japonya basınında yer alan haberlere göre, başkent Tokyo'daki Tama Hayvanat Bahçesi'nde sıcak çarpması şüphesiyle tedavi gören 3 aslan hayatını kaybetti. Temmuz ayının ortalarında hayvanat bahçesindeki 16 aslandan 10'unun ayağa kalkamama ve iştahsızlık gibi belirtilerle hastalandığı kaydedildi. Hayvanat bahçesi yetkililerinin ilaç tedavisi uyguladığı ve vücut ısılarını düşürmeye çalıştığı aslanlardan 3 yaşındaki dişinin 28 Temmuz'da, 11 yaşındaki dişinin 31 Temmuz'da, 15 yaşındaki dişinin ise 2 Ağustos'ta öldüğü aktarıldı.

Yapılan otopside her 3 aslanda da sıvı kaybı ve çoklu organ yetmezliği tespit edilirken, kesin ölüm nedeninin test sonuçlarının ardından netleşeceği belirtildi. Tedavisi süren diğer 3 aslanın sağlık durumunun yakından takip edildiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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