Japonya'da art arda 2 büyük deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Doğu Asya ülkesi Japonya depremlerle sarsılmaya devam ediyor. Miyazaki şehrinde meydana gelen 6.9'luk depremden dakikalar sonra bu kez ülkenin batısı fena sallandı. 7.1'lik yeni bir depremin vurduğu bölgede panik hakim olurken yetkililerden korkutan bir uyarı geldi.

HIZLI TREN SEFERLERİ DURDURULDU

Japonya'nın güneybatısı için tsunami uyarısı yapan devlet yetkilileri, ülkedeki hızlı tren seferlerinin de durdurulduğunu açıkladı.

"DENİZE GİRMEYİN VEYA KIYIYA YAKLAŞMAYIN"

Japonya Meteoroloji Ajansı ise yaptığı açıklamada "Tsunami uyarısı yapılmıştır. Lütfen uyarı kaldırılana kadar denize girmeyin veya kıyıya yaklaşmayın" ifadeleri yer aldı. Öte yandan depremde can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.