İzmirli YouTuber Şili'de Soyuldu

İzmirli YouTuber, seyahat ve video çekimi için gittiği Şili'de, 3 kişi tarafından şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemle soyuldu. Bankanın güvenlik kameralarına da yansıyan soygunun ardından hırsızlardan şikayetçi olan genç yayıncı, Şilili polislerin hırsızları tanımasına rağmen bir şey yapmadıklarını öne sürerek, 'Polisler kaybettiğim paralara bakıp bakıp güldüler' dedi.

İzmirli YouTuber, seyahat ve video çekimi için gittiği Şili'de, 3 kişi tarafından şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemle soyuldu. Bankanın güvenlik kameralarına da yansıyan soygunun ardından hırsızlardan şikayetçi olan genç yayıncı, Şilili polislerin hırsızları tanımasına rağmen bir şey yapmadıklarını öne sürerek, "Polisler kaybettiğim paralara bakıp bakıp güldüler" dedi.

İzmirli YouTuber Burak Durgun, seyahat ve video çekimi için gittiği Şili'nin Kalama şehrinde, para çekmek için bankaya girdiği esnada soyuldu. ATM önünde para çektiği esnada soygunculardan biri, Durgun'un çantasına kötü kokan bir sıvı sıkarken, bir diğer soyguncu ise YouTuber'ın çantasının pislendiğini söyleyerek oyaladı. Değerli eşyalarını sakladığı çantasını yere bırakan genç sırt çantasını temizlerken, üçüncü soyguncu değerli eşyaların olduğu çantayı alarak kayıplara karıştı. Arkasını döndüğünde durumu fark eden genç YouTuber, hırsızların arkasından koşsa da hiç bir ize rastlayamadı. Durumu polis ekiplerine bildirerek şikayetçi olan Durgun, polislerin kendilerine yardımcı olmadığını, kaybettiği paraları öğrenip kendilerine güldüğünü ve dalga geçtiklerini söyledi.

Turist avcılarıymış

Bütün değerli eşyalarını ve paralarını soyguncuya kaptıran Burak Durgun, kendisini soyan hırsızların peşine düştü. Çantasına kötü kokan sıvıyı sıkan soyguncuya, olayın ertesi günü rastladığını söyleyen Durgun, hırsızı yakaladığını ve polis çağırarak adamın evine baskın yaptırdığını videosunda anlattı. Soyguncunun evine yapılan baskında herhangi bir eşyasına rastlamadığını söyleyen Durgun, soyguncuların bölgede turist avına çıktıklarını ve düzenli olarak turistlerin çantalarını çaldıklarını öğrendiğini ifade etti. Mahkemeye çıkarılan soyguncunun Perulu olduğunu, kaçak olarak Şili'de ortaya çıktığı için 2 ay tutuklu kalacağını belirten Durgun, "Buraya sakın gelmeyin, değerli eşyalarınızı yanınızdan ayırmayın, kimliklerinizi saklayın" dedi. - İZMİR