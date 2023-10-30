İzmir Depremi 3. Yıl Dönümünde Anıldı

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin 3. yıl dönümü dolayısıyla anma programı ve tatbikat gerçekleştirildi. Programda konuşan yetkililer, deprem sonrası yapı stoğunun güven vermediğini ve kentsel dönüşüm çalışmalarının önemine vurgu yaptılar. Ayrıca, arama kurtarma faaliyetlerinin önemi ve kamu kurumlarının hazırlıklı olması gerektiği vurgulandı.

30 Ekim 2020'de İzmir'in Seferihisar ilçesi merkezli meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybettiği depremin 3'üncü yıldönümü, AFAD ve 38 sivil toplum kuruluşunun katıldığı tatbikatla anıldı.

İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Tatbikat Alanı'nda 30 Ekim 2020'de İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybettiği depremin 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, AFAD İzmir İl Müdürü Kartal Muhcı, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve depremde hayatını kaybedenler için dua okunmasının ardından konuşmalar gerçekleşti.

"Yıkılan yapıların yüzde 98'i deprem yönetmeliğinden önce yapılmış yapılar"

Anma programında konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, 30 Ekim 2020 İzmir ile 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Konuşmasında deprem yönetmeliğinden önceki yapı stoğunun güven vermediğini dile getiren Elban, "Depremle ilgili çok çalışma yaptık fakat yaşadığımız afetler gösteriyor ki ya yeterince çalışma yapamamışız ya da eskiden kalan yapılarımızı, yaptığımız çalışmalara uygun hale getirememişiz. Yapının doğru yere ve güvenli yapılması çok önemli. Deprem yönetmeliğine uygun yapılar dışındaki yapı stoğu bize güven vermiyor. Yıkılan yapıların yüzde 98'i deprem yönetmeliğinden önce yapılmış yapılar. Yapı stoğu açısından bir endişemiz var. Hükümetimizin ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın acele ettiği kentsel dönüşüm konusunda bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışma çok önem arz ediyor. Yapı stoğumuzu çok süratli bir şekilde depremlere dirençli, mevzuata uygun hale getirme mecburiyetimiz var" dedi.

Afet sonrası arama kurtarma faaliyetlerinin önemine değindi

Konuşmasında afet sonrası arama kurtarma faaliyetlerinin önemine değinen Vali Elban, arama kurtarma ekiplerinin afet alanına ekipman olarak tam donanımlı gitmesinin gerektiğini belirtti. Elban, "Arama kurtarma faaliyetine başlandığında, hiç kimsenin oraya bir yükü olmaması lazım. Tüm araç, gereç, ekipman, barınma, yeme-içme dahil her türlü malzemesiyle orada bulunması gerekiyor. Üzerinde bir gömlek, bir tişörtle orada bulunmak iyi niyetin ötesinde bir anlam ifade etmiyor. Bir afet olduğunda herkesin bu işte doğru bir yönetim sergilemesi, afetin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi için soğukkanlı olunması gerekiyor. Bundan sonda bu işi, uzmanlarına terk etmemiz gerekiyor. Çünkü iyi niyet, telaş, heyecan bu işte bir sonuç getirmiyor, kimsenin de canını kurtarmıyor. 6 Şubat'taki depremlerde bunları acı şekilde tecrübe ettik. Her kurumunun, hazırlıklı ve koordine olması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Hedef 100 bin arama-kurtarmacı yetiştirmek

İzmir depreminde arama kurtarma ekiplerinin 107 kişiyi enkazdan çıkardığını belirten AFAD İzmir İl Müdürü Kartal Muhcı, "Ekiplerimiz 107 kişiyi enkaz altından sağ olarak kurtardı, 960 vatandaşımızda yaralı olarak enkazdan çıktı. O zaman ilimizde sivil toplum kuruluşu 7-8 iken şu anda 50'inin üzerinde arama kurtarma ekibimiz var. Ülkemizin yüzde 95'i deprem bölgesi. İzmir'de 1 milyon 200 bin vatandaşa eğitim verildi" dedi. Muhcı ayrıca, kentte hedeflerinin 100 bin arama kurtarmacı yetiştirmek olduğunun altını çizdi.

38 sivil toplum kuruluşundan ortak tatbikat

Konuşmaların ardından AFAD ile 38 sivil toplum kuruluşundan toplam 289 kişinin katılımıyla geniş kapsamlı deprem tatbikatı gerçekleştirildi. AFAD Tatbikat Alanı eğitim parkurundaki tatbikatta senaryo gereği enkaz altında kalanlar kırıcı ve kesici aletler yardımıyla kurtarıldı, yangınlara müdahale edildi. Vali Elban, tatbikata katılan arama kurtarma ekiplerine teşekkür belgesi takdim ederken tatbikatın ardından AFAD ile 38 sivil toplum kuruluşuna ait 60 araç, kentte konvoy oluşturdu. - İZMİR