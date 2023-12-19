Üye Girişi
Haberler

İzlanda'da büyük panik! Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

İzlanda'nın güneydoğusundaki Reykjanes Yarımadası'nda bulunan bir yanardağ, haftalardır meydana gelen depremlerin ardından patladı. Uzmanların uyarıları sonrası patlayan yanardağdan saniyede 200 metreküpe yakın lav aktığı ve bu oranın önceki patlamalardan çok daha büyük olduğu kaydedildi. Uyarılara rağmen patlama anına tanıklık etmek isteyen İzlandalılar uzun araç kuyrukları oluşturdu.

İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes'te son bir aydır hareketlendiği tespit edilen yanardağ dün patladı. Son haftalarda hareketliliğin had safhaya çıktığı yanardağın yaratacağı tahribatı azaltmak için yetkililer bölgeyi bir süre önce boşaltmıştı. Yaklaşık 4 bin insanın yaşadığı Grindavik ve jeotermal spa merkezi de boşaltılmıştı.

YANARDAĞIN PATLAMASI BÖLGEDE BÜYÜK ENDİŞE YARATTI

Meteoroloji yetkilileri, "Uyarı, Grindavik'in kuzeyinde yanardağ patlaması başladı" açıklamasını yaptı. Başkent Reykjavik'in 40 kilometre güneybatısındaki yanardağın patlaması büyük endişe yaratırken, Keflavik Uluslararası Havalimanı'nın açık olduğu fakat bazı seferlerde aksama yaşanabileceği açıklandı.

İzlanda'da büyük panik! Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı

"DÜNYA YÜZEYİNDEKİ ÇATLAK GENİŞLEMEYE DEVAM EDİYOR"

Resmi makamların yayınladığı fotoğraflarda parlak yeşil ve turuncu renkli lavların gökyüzünü aydınlattığı ve lavların hızla yayıldığı görülüyor. İzlanda Meteoroloji Ofisi, "Sismik hareketlilik patlamanın Grindavik yönüne doğru devam edeceğini gösteriyor. Dünyanın yüzeyindeki çatlak 3.5 kilometre uzunluğunda ve genişlemeye devam ediyor" açıklamasını yaptı.

İzlanda'da büyük panik! Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı

SANİYEDE 200 METREKÜPE YAKIN LAV AKIYOR

Yetkililer saniyede 100 ile 200 metreküplük lavın aktığını ve bu oranın önceki patlamalardan çok daha büyük olduğunu da duyurdu. Öte yandan yanardağın patlamasından sonra çok sayıda İzlandalı bütün uyarılara rağmen olay yerine giderek patlama anına tanıklık etti.

İzlanda'da büyük panik! Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı

PATLAMA ANINI İZLEMEK İÇİN YANARDAĞIN ÇEVRESİNE AKIN ETTİLER

Yetkililer bölgeden uzak durulması gerektiğini açıklasa da çok sayıda İzlandalı "maceracı" konvoy oluşturarak lavların yakınına gitti. Havadan çekilen fotoğraflarda otomobillerin kratere doğru ilerlediği konvoy görüntülendi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Yanardağ İzlanda Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İstanbul deprem mi oldu? SON DEPREMLER LİSTESİ! İstanbul kaç şiddetinde deprem oldu? MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2023 | 1. dönem 2. sınavları ne zaman? Ortak yazılı sınavlar hangi tarihte? 2.Sayfa konuğu Sevda Türküsev kimdir? Sevda Türküsev kaç yaşında, nereli? AÖF SINAV SONUÇLARI: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF Sınav Notu Sorgulama nereden bakılır? Taner Demirer kimdir? Halk Tv konuğu Taner Demirer kaç yaşında, nereli? Taner Demirer biyografisi! İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? İBB burs başvurusu 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak, ne zaman ödenecek? İBB burs sonuçları nereden öğrenilir? YILBAŞI TATİL Mİ? 1 OCAK GÜNÜ TATİL Mİ? BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM (50. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Bugün hangi maçlar var? 19 ARALIK MAÇ TAKVİMİ! Bu akşam hangi takımın maçı var? Yabani YENİ BÖLÜM (15. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yabani yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman başlıyor? Aile YENİ BÖLÜM (25. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Üç Kız Kardeş YENİ BÖLÜM (67. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (19 ARALIK SALI) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 19 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Çin'de kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Depremde ölü ya da yaralı var mı?
1000

Yorumlar (2)

Muharrem Güreli:

Kaç defa gördün sifirlandigini

Yanıtla112
YURİ MAKAROV:

Dünya 6. kez sıfırlamaya gidiyor.

Yanıtla111
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title