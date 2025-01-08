İzinli gününde patronunu havalimanından almayı reddeden çalışan, işten çıkarıldı

İrlanda'da yaşayan ve kaçak olarak temizlikçilik yapan Brezilyalı iki çocuk annesi, izin gününde eski işverenini havaalanından almayı reddettiği için işten çıkarıldığını iddia etti.

Bugün yapılan İş İlişkileri Komisyonu (WRC) duruşmasında Claudia Borjas, Roscommon'daki Team Weaver Limited şirketinin, geçen Ocak ayında işten çıkarılmadan önceki bir ayı aşkın süre için ücretini ödemediğini öne sürdü.

Borjas, şirket müdürünün diğer kaçak işçilerin de "ödemelerini kestiğini" iddia etti ve duruşma hakimi Emile Daly'ye, göçmenlik statüleri nedeniyle konuyu WRC'ye taşıyamadıklarını söyledi.

Borjas, 2023'te turist vizesiyle İrlanda'ya girdiğini ve Ağustos ayında at yarışı pistinde temizlik şirketinde kaçak çalışmaya başladığını anlattı. Şirket müdürü Dean Weaver ile çalışma izni alma olasılığını görüştüğünü belirtti.

Daly'nin sorularını yanıtlarken Borjas, şirketle herhangi bir sözleşmesinin olmadığını, temel çalışma koşullarının belirlenmediğini ve yıllık izin verilmediğini söyledi. Her gün çalıştığını, iki haftada bir Pazar günü izin kullandığını ve Noel günü çalışmadığını belirtti.

WRC'ye verdiği ifadede, şirket için bir hastane, sinema ve gazete binasında temizlik hizmeti verdiğini, ayrıca hafta sonları huzurevlerinin pencerelerini temizlediğini anlattı. Saatte 12 euro kazanıyordu.

2023 Aralık ayında Weaver'ın kendisinden havaalanından almasını istediğini, ancak çalışmadığı için ve araç kullanma sigortası olmadığından polis kontrolüne yakalanmaktan korktuğu için reddettiğini söyledi.

Aralarında tartışma çıktığını ve Weaver'ın, kendisine ödenmesi gereken ücreti sorduğunda "çok agresif" davrandığını iddia etti.

Buna rağmen 2 Ocak'a kadar çalışmaya devam ettiğini ve bu sürede 4-5 haftalık ücretinin ödenmediğini belirtti. Weaver'ın, kendisinin ve eşinin "kaçak" olduğunu ve "kendisini dolandırdıklarını" belirten bir mesaj göndermesiyle işine son verildiğini söyledi.

Borjas WRC'ye, iki küçük çocuğu olduğu için ve "onlar için daha iyi bir şeyler bulmak zorunda olduğu" için Brezilya'dan "zorunluluktan" ayrıldığını anlattı.

"İrlanda'da çalışma vizesinin ciddiyetinin farkındayım, ama ülkede kaçak kalmaya devam etmek istemediğim için çalışma izni veya vize alma umuduyla geldim" dedi.

Ülkede kaçak olmasına rağmen Kişisel Kamu Hizmeti (PPS) numarası aldığını iddia etti. WRC'ye, "Bildiğim kadarıyla PPS [numarası] almak çok kolay" diyerek, bunu "genellikle bu işi yapan" bir avukatın yardımıyla yaptığını açıkladı.

Team Weaver Limited'den hiçbir temsilci duruşmaya katılmadı.

Daly, Borjas'ın kaçak işçi olması nedeniyle şikayetini değerlendirme yetkisi olup olmadığına karar vermek için iki üst mahkeme davasını incelemesi gerektiğini söyledi. Yetki konusunda "endişeleri" olduğunu belirten Daly, konuyu Hussein Yüksek Mahkemesi kararı ve Quinn Yüksek Mahkeme kararı ışığında değerlendireceğini ve Borjas'ın şikayetiyle ilgili kararın zamanı geldiğinde verileceğini ifade etti.