Haberler

İyilik Gemisi 'Akdeniz', Mısır'ın El Ariş Limanı'na Ulaştı

İyilik Gemisi 'Akdeniz', Mısır'ın El Ariş Limanı'na Ulaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD, Mersin Limanından yola çıkan 17'nci İyilik Gemisi 'Akdeniz'in Mısır'ın El Ariş Limanı'na ulaştığını duyurdu. Gemide, Gazzelilere ulaştırılmak üzere 900 ton insani yardım malzemesi bulunuyor.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Mersin Limanından yola çıkarılan 17'nci İyilik Gemisi 'Akdeniz'in Mısır'ın El Ariş Limanı'na ulaştığını duyurdu.

Afad'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetlerinde, İçişleri Bakanlığı, AFAD Başkanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız, ilgili bütün kurumlarımız, Türk Kızılayımız başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımız ile tam bir iş birliği ve koordinasyon içerisinde, iki yılı aşkın süredir temel yaşam malzemelerine erişimleri engellenen, açlığa mahkum edilen, Filistinli, Gazzeli kardeşlerimizin yanında durmaya, insani yardımları ulaştırmaya devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

8 Ekim 2025 tarihinde sağlanan ateşkesin hemen ardından, AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerinin artarak devam ettiği belirtilen açıklamada, Gazzelilere ulaştırılmak üzere; Hazır tüketilebilir gıda, konserve, çocuk maması ile birlikte 900 ton insani yardım malzemesi taşıyan 'Akdeniz' isimli geminin, Mısır'ın El Ariş Limanı'na bugün ulaştığı ifade edildi. Böylece, Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'ye, 17 gemi ve 14 uçak ile 102 bin tondan fazla insani yardım malzemesi sevk edilmiş oldu.

Açıklamada, "Bu vesileyle 'İyilik Yolunda, Omuz Omuza' şiarı ile bir araya gelen, zor durumda olan insanlara yardım elini uzatmak için hayırlı işlerde yarışan Devletimizin ilgili kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarımıza ve hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Türkiye olarak, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da haktan yana olacak, zulmün karşısında duracak, mazlum ve mağdurun yanında olmaya devam edeceğiz. İnsanımız için ülkemizde, İnsanlık için sınırlarımızın ötesindeyiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Test sonuçları belli oldu! 8 ünlüde uyuşturucu madde tespit edildi

Test sonuçları belli oldu! İşte kanında uyuşturucu çıkan ünlüler
Trump, Zelenski'nin 'tomahawk' talebini geri çevirdi: Bize lazım

Trump, Zelenski'nin isteğini kameralar önünde geri çevirdi
İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu

İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Çok zengin olduğunu böyle kanıtladı, aracı mazotla yıkadı

Gencin "Ben çok zenginim" demek için yaptığına bakın
İYİ Partili Türkeş, Kurtulmuş'un Kürtçe konuşmasına tahammül edemedi! Yaptığı çağrı skandal

Kurtulmuş'un Kürtçe konuşmasına tahammül edemedi!
Kız kardeşinin üzerine kaynar su dökmüştü! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneden sürpriz hamle

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili anneden sürpriz hamle
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti

Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti
Rakam inanılmaz! 1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın

1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın
Ölü ineği aracına bağlayıp kilometrelerce sürükledi

Biz izlemeye dayanamadık! Vicdanları kanatan görüntüler
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Kanında uyuşturucu çıkmayan Engin Polat'tan ilginç açıklama

Kanında uyuşturucu çıkmadı ama yine de mutlu değil
Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia: Bıçaklamakla tehdit etti

Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.