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İtfaiye ekibi Los Angeles'ta alevlere poşetle müdahale etti

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ABD'nin California eyaletinde çıkan yangınlar giderek büyürken, söndürme çalışmalara 'kadın çantasıyla' müdahale eden itfaiye ekipleri görüntülendi.

Los Angeles tarihinin en yıkıcı felaketiyle karşı karşıya. Şimdiye kadar en az 5 kişinin hayatını kaybettiği yangınlar birçok alanda sıçrayarak büyüyor. Bir türlü kontrol altına alınamayan yangında zararın 60 milyar doları geçtiği belirtiliyor.

İtfaiye ekibi Los Angeles'ta alevlere poşetle müdahale etti

SADECE 6 UÇAK VE 12 HELİKOPTERLE MÜDAHALE

Los Angeles İtfaiye Departmanı, yaptığı açıklamada, eyalet dışından gelenler ve federal yardımlar dahil toplam 12 helikopter ve 6 uçakla yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Yangına müdahale eden hava araçlarından birinin, Kanada'dan gelen sivil bir uçak olduğu kaydedildi. ABD basını, Los Angeles'taki yangının kent tarihindeki en yıkıcı yangın olduğunu belirtiyor.

MARKET POŞETİ VE KADIN ÇANTASIYLA MÜDAHALE ETTİLER

Yangına müdahalede etkisiz ve çaresiz kalan itfaiye ekipleri, su sıkıntısı da yaşamaya başladı. Bu nedenle basınçlı hortumu kullanmak istemeyen itfaiye ekiplerinin, bazı alevleri market poşetiyle ve kadın çantasıyla söndürmeye çalıştığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyaya düştü.

İtfaiye ekibi Los Angeles'ta alevlere poşetle müdahale etti

PACIFIC PALİSADES'DE TANKLARDAKİ SU TÜKENDİ

Los Angeles Times gazetesinin haberine göre, Los Angeles'ta yayılan yangınlarla mücadele sürerken, itfaiye yetkilileri su kaynaklarının azaldığını telsizlerle duyurmaya başladı. LADWP CEO'su Quinones, basına yaptığı açıklamada, yangından en çok etkilenen lüks Pacific Palisades bölgesindeki depolama tanklarındaki suyun tükendiğini ve yüksek kesimlerde hidrantlardaki su akışının azaldığını belirtti. Quinones, "Palisades'deki sistemde büyük talep oldu. Sistemin sınırlarını aşırı zorladık. 15 saat boyunca normalin dört katı talep oldu ve bu su basıncını düşürdü." diye konuştu. Yüksek kesimlerde yerel su sistemiyle yangınla mücadelenin zor, alçakta kalan bölgelerde su basıncının güçlü olduğunu belirten Quinones, suyun hızla tüketildiğini, tankların bu hızda doldurulamadığını ifade etti.

İtfaiye ekibi Los Angeles'ta alevlere poşetle müdahale etti

3 BİN HEKTARLIK ALAN YANDI

Los Angeles Belediye Meclisi Üyesi Traci Park da yaptığı açıklamada "Los Angeles kentinin, kamu altyapısına ve güvenlik ortaklarımıza kronik olarak az yatırım yaptığı bariz ve son 24 saattir görülüyor. Bu durumdan son derece endişeliyim." ifadelerini kullandı. Pacific Palisades bölgesindeki yaklaşık 3 bin hektarlık alanın yandığı belirtilmişti.

İtfaiye ekibi Los Angeles'ta alevlere poşetle müdahale etti
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıX Mann:

Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.

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Haber YorumlarıÇotanak:

paralar Ukrayna ve İsrail'e akarsa öyle kalırsın ortada işte

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Haber Yorumlarıemre null:

savasa gelince israile ukraynaya milyarlarca dolar adamlar tum parayi israile silah yardımında kullandı şimdi para yok halkına yardım etsin gerçekten okumuş insanlar okuduktan sonra seytanlasiyor biden netanyahu gibi bence eğitim sistemleri tartışılmalı neden okuduktan sonra insanlar simariyor kötüleşiyor diye

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Haber YorumlarıZafer Ozkan:

ev sahibi nerde bu arada... özel mülkiyete müdahale etmeyin. bırakın kul olsun.

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