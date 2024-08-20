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İtalya'da batan lüks teknede kayıp olan İngiliz teknoloji milyarderi ve kızı aranıyor

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İtalya'nın Sicilya adası açıklarında batan lüks teknede bulunan İngiliz teknoloji milyarderi Mike Lynch ve 18 yaşındaki kızını arama çalışmaları sürüyor. Tekne, şiddetli bir fırtına sonucu battı ve 15 kişi kurtarıldı, bir kişi hayatını kaybetti. Lynch ve kızı hala kayıp.

İtalya’nın Sicilya adası açıklarında batan lüks teknede bulunan İngiliz teknoloji milyarderi Mike Lynch ve 18 yaşındaki kızını arama çalışmaları sürüyor.

Pazartesi sabahı erken saatlerde, 56 metre uzunluğundaki Bayesian adındaki tekne, deniz hortumu oluşmasına yol açan şiddetli bir fırtına yüzünden battı.

İngiliz, Amerikalı ve Kanadalı 22 kişiden 15’i kurtarıldı. Bir kişi ise hayatını kaybetti.

Kurtarılanlar arasında bir yaşındaki İngiliz bir bebek de var.

“İngiliz Bill Gates” olarak bilinen Lynch’in ortak kurucusu olduğu yazılım şirketi Autonomy, teknoloji devi Hewlett-Packard tarafından 11 milyar dolara satın alınmıştı.

Fırtına vurduğunda yat demirlemişti

İtalyan haber ajansı Ansa’ya konuşan görgü tanıkları, fırtına geldiğinde yatın demirlemiş olduğunu, bu yüzden gemi direğinin kırıldığını ve yatın dengesini kaybederek Sicilya’nın başkenti Palermo yakınlarındaki Porticello kasabasının açıklarında battığını anlattı.

Dalgıçlar 50 metre derinlikteki enkazı buldu; kayıp olanlar için arama devam ediyor.

Lynch ve kızı Hannah Lynch dışında yatın şefi de kayıp.

Enkaz yakınlarında cansız bir beden bulundu ancak henüz kimliği açıklanmadı.

Bayesian adlı teknenin Lynch’in eşi Angela Bacares’e ait olduğu ve Bacares’in kurtarıldığı aktarıldı.

Kızını birkaç saniyeliğine kaybeden anne anlattı: Birçok kişi çığlık atıyordu

35 yaşındaki anne Charlotte Golunski, Ansa haber ajansına bir yaşındaki kızını birkaç saniyeliğine denizde kaybettiğini, ancak daha sonra kucaklayabildiğini anlattı:

“İki saniye için küçük kızımı denizde kaybettim, ancak sonra hemen dalgalar gelirken kucağıma alabildim. Deniz dalgalanırken kendime yakın, sıkı sıkıya tuttum. Birçok kişi çığlık atıyordu.”

Reuters haber ajansına konuşan ve kurtarılanları tedavi eden doktor Domenico Cipolla, hastanedeki yolcuların “çok yorgun olduğunu ve sürekli kayıp arkadaşlarını sorarak ağladıklarını” söyledi.

Gezi iş arkadaşları için organize edilmişti

Gezinin Lynch tarafından iş arkadaşları için organize edildiği belirtildi.

Yatın isminin Lynch'in doktora tezinin ve yazılım şirketinin kaynağını oluşturan Bayes teoreminden geldiği düşünülüyor.

Fırtına vurduktan sonra yakında bulunan Hollanda bandıralı bir gemi kurtarmaya gelen ilk araç oldu.

Reuters’a konuşan geminin kaptanı Karsten Borner, fırtına geçtikten sonra arkalarında olan yatın kaybolduğunu gördüklerini anlattı.

Yardıma gittiklerinde 15 kişinin bulunduğu cankurtaran salını fark ettiklerini ekledi.

Yine haber ajansına konuşan bir balıkçı ise bir başka yattan gönderilen şişme bir botun kurtarmaya gittiğini belirtti.

Kurtulanlardan sekiz kişi hastanede tedavi görüyor.

Geçen haftanın ortasından beri Akdeniz’in batısında çok ciddi fırtınalar yaşanıyor.

BBC

Sicilya Adası Denizcilik Fırtına Fırtına Sicilya İtalya Dünya Denizcilik Kaza Teknoloji Dünya Güncel Haberler

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