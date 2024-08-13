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İş yerinde buzdolabının arkasına düşen adamın cesedi 10 yıl sonra bulundu

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ABD'nin Iowa eyaletinde bulunan Council Bluffs adındaki bir şehirde, üç yıl önce kapanan bir süpermarket binasında yapılan çalışmalar sırasında bulunan bir cesedin 10 yıl önce kaybolan bir çalışana ait olduğu açıklandı.

Ocak ayında işçiler, artık çalışmayan süpermarketin raflarını ve soğutucularını boşaltırken bir ceset bulmuştu. Ancak cesedin kimliği, yaşı ve cinsiyeti o sırada tespit edilememişti; aylar süren soruşturma ile cesede uygulanan otopsi ve DNA testi sonucunda cesedin 10 yıl önce hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolan Larry Ely Murillo-Moncada adındaki çalışana ait olduğu ortaya çıktı.

ARADA SIKIŞIP KALMIŞ

Murillo-Moncada'nın süpermarketteki soğutucuların üzerine çıktığını, ancak oradan soğutucunun arkasına kazara düşerek yaklaşık yarım metre olan soğutucu ve duvar arasına sıkıştığı düşünülüyor.

ANTİDEPRESAN İLAÇ KULLANIYORDU

Larry Ely Murillo-Moncada, kaybolduğunda 25 yaşındaydı. No-Frills adındaki süpermarket zincirinde çalışırken 28 Kasım 2009 yılında kaybolan Murillo-Moncada dosyasını araştıran polis memuru o sırada bir fırtına olduğunu ve Murillo-Moncada'nın ayakkabısını, çorabını, anahtarını ya da arabasını almadan izini kaybettirdiğini söyledi.

İşyerinde buzdolabının arkasına düşen adamın cesedi 10 yıl sonra bulundu

Murillo-Moncada'nın annesi Ana Moncada, o zamanlar yerel bir gazeteye verdiği röportajda kaybolmasından iki gün önceki Şükran Günü'nde oğlunun işten kafası dağınık bir halde geldiğini söylemişti.

Oğlunu götürdüğü doktorun bir antidepresan ilaç yazdığını anlatan anne, oğlunun bir süre sonra sesler duymaya başladığını söylemiş; "bu seslerin kendisine şeker yemesi gerektiğini söylediğini ve şeker yerse kalbinin bu kadar hızlı atmayacağını düşündüğünü" anlatmıştı.

Anne, oğlunun kendisini birinin takip ettiğinden şüphelendiğini ve korktuğunu da söylemişti.

O zamanlar civardaki hapishaneler araştırılmış, göçmenlik ofisi tarafından Honduras'a geri gönderilip gönderilmediği araştırılmış ancak hiçbir sonuca ulaşılamamıştı.

İşyerinde buzdolabının arkasına düşen adamın cesedi 10 yıl sonra bulundu

SOĞUTULARIN SESİ YÜZÜNDEN DUYULMAMIŞTIR

Cesedin bulunmasının ardından yapılan araştırma sırasında No-Frills'in eski çalışanları, depo olarak da kullanılan soğutucuların üzerine gözlerden uzak bir şekilde mola vermek için çıktıklarını anlattı. Dedektifler, Murillo-Moncada'nın evden çıkıp sonra süpermarkete gittiğini, soğutucunun üzerine çıktıktan sonra bir şekilde 3,5 metre yükselikte bulunan bir alandan duvarla soğutucu arasında düşerek can verdiği sonucuna ulaştı.

Soruşturmayı yürüten polis memurlarından Brandon Danielson, soğutucuların motorlarının yüksek bir sesle çalışmasından ötürü muhtemelen Murillo-Moncada'nın sesinin duyulmadığını aktardı. Otopsi raporunda da bir travma bulgusuna ulaşılamazken Murillo-Moncada'nın dosyası 'kazara ölüm' sonucuyla kapatıldı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Amerika Birleşik Devletleri 3-sayfa Dünya Hukuk 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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