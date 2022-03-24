İsviçre'de 7. kattan atlayan 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler

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İsviçre'de 7. kattan atlayan 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA - Bayram Altuğ - Dünya
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İsviçre'de 7. kattan atlayan 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İsviçre'nin Montrö kentinde bir binanın girişinde 4 ceset ve yaralı bir kişi bulundu. Bölgedeki kaynaklar 5 kişinin de binanın 7. katından atladığını öne sürdü.

İsviçre'nin Vaud isimli kantonunda polis, bir binanın dibinde dört kişinin ölü bulunduğunu, durumu ağır olan beşinci kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

İsviçre'de 7'nci kattan atladığı iddia edilen 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

BİRLİKTE ATLADIKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ

Polis, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna dair detay paylaşmadı. Öte yandan, ülkede ulusal çapta yayın yapan tek gazete olan Blick, İsviçre polisine dayandırdığı haberinde 5 kişinin balkondan atladığını yazdı. Haberde, ölen kişilerin Montrö'de bulunan bir casinonun yanındaki binanın 7'nci katının balkonundan atladığı bilgisi paylaşıldı.

İsviçre'de 7'nci kattan atladığı iddia edilen 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AÇIKLAMA YAPACAKLAR

Cenevre Gölü kıyısındaki geleneksel tatil kasabası Montrö'de yaşanan olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü ve polisin gün içinde açıklama yapacağı kaydedildi.

AA / Bayram Altuğ - Dünya

Twitter, İsviçre, İntihar, Polis, Dünya, Güncel, Haberler

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