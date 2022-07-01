İsveç ve Finlandiya ile imzalanan mutabakatta dikkat çeken 9. madde! NATO ülkeleri, teröristlere dar gelecek

Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşmenin ardından Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında "Üçlü Memorandum" imzalandı.

TÜRKİYE'YE SÖZ VERDİLER

Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacaklarını taahhüt ederken, "Türkiye, Finlandiya ve İsveç aralarında artık hiçbir milli silah ambargosu bulunmadığını teyit ederler. İsveç, NATO müttefiklerine yönelik olarak silah ihracatına ilişkin milli mevzuatını tadil etmektedir" ifadesi kullanıldı.

DENETLEME İÇİN 3 ÜLKE ARASINDA ORTAK DAİMİ MEKANİZMA KURULACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Şüphesiz bu muhtıra zorlu müzakere sürecinden sonra elde edilmiş diplomatik bir zaferdir." sözleri sonrası gözler, mutabakatın en dikkat çeken maddelerinden birine çevrildi. İsveç ve Finlandiya, PKK/YPG ve FETÖ'nün ülkelerindeki faaliyetlerine izin vermeyeceğini taahhüt ederken, 9'uncu maddeye göre, bunun denetlenmesi için Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında Ortak Daimî Mekanizma tesis edilecek. Kurulacak mekanizmada, üç ülkenin Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları ile istihbarat örgütleri müşterek çalışarak sürecin işleyişini denetleyecek. Ortak mekanizma diğer NATO ve AB üyesi ülkelerin katılımına da açık olacak.

TERÖRİSTLER İÇİN ÇEMBER DARALACAK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bu kapsamda Türkiye'nin yeni bir girişim başlatarak, önümüzdeki günlerde başta ABD, İngiltere, Fransa, Belçika ve Almanya olmak üzere diğer AB ve NATO üyesi devletlere, Daimî Ortak Mekanizmaya katılmaları yönünde teklif götüreceği bildirildi. Diplomatik kaynaklar, mekanizmaya diğer AB ve NATO üyesi devletlerin de dâhil olması ile birlikte, batılı ülkelerin artık terör örgütleri PKK/YPG ve FETÖ için güvenli liman olmaktan çıkacağına dikkat çekti.