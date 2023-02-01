İsveç'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: NATO mutabakatında din konusu yok

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İsveç boşuna uğraşma, sen benim mukaddes kitabım Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO'ya girmenize evet demeyiz" sözlerine cevap verdi. Billström, Türkiye ile NATO üyeliği için imzaladıkları mutabakatta din konusunun ve ifade özgürlüğünden tavizlerin yer almadığını söyledi.

Türkiye ile İsveç arasındaki NATO üyeliği görüşmeleri devam ederken, aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Kur'an provokasyonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'e üyelik kapılarını sonuna kadar kapatmasıyla sonuçlandı. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Erdoğan'ın sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

"DİN KONUSU MUTABAKATTA YER ALMIYOR"

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, geçen yıl Haziran ayında Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan mutabakata atıfta bulunarak ülkesinin NATO üyeliği için bu mutabakatın gereklerini yerine getirmekte olduğunu, ancak din konusunun mutabakatta yer almadığını söyledi.

KUR'AN-I KERİM'İN YAKILMASINA "YASAL" DEDİ

İsveçli haber ajansı TT'ye konuşan Billström, NATO üyeliğiyle ilgili mutabakatta, ifade özgürlüğü konusunda tavizlerin bulunmadığını belirterek "din konusunun da Türkiye ile imzalanan anlaşmanın bir parçasını oluşturmadığını" söyledi. Dışişleri Bakanı Billström, yaşanan olaylarla ilgili Türkiye'nin öfkesini anladığını da belirterek Kur'an yakma eylemini "yasal olmasına rağmen saygısızca" diye niteledi.

"GÖRÜŞMELER SÜRECEK"

Billström, şu an tüm tarafların sakinleşmesi gerektiğini ve Türkiye ile görüşmelerin süreceğini kaydetti.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son olarak AK Parti'nin grup toplantısında yaptığı konuşmada İsveç'e de seslenerek "İsveç boşuna uğraşma, sen benim mukaddes kitabım Kur'an'ın yakılmasına, yırtılmasına ve senin koruma görevlilerinle birlikte bunun yapılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO'ya girmenize evet demeyiz. Finlandiya konusunda bakışımız olumludur" ifadelerini kullanmıştı.

PALUDAN'IN KUR'AN-I KERİM'İ YAKMASI

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması için Paludan'a izin vermesine, Türkiye başta olmak üzere çok sayıda İslam ülkesinden tepki gösterilmişti.

Paludan, 27 Ocak'ta da Danimarka'da cami karşısında ve Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.