İsveç'te Paludan'ın provokatif eyleminde Türk büyükelçiliğini seçme sebebi ortaya çıktı: Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef alındı

İsveç'te aşırı sağcı Paludan'ın Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakması büyük tepki çekti. Paludan'ın provokatif eylemde neden Türk büyükelçiliğini seçtiği de ortaya çıktı. İsveç'te bulunan Nüans Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel Haberler.com'a yaptığı açıklamalarda, "Türk büyükelçiliğinin seçilme sebebi sayın Cumhurbaşkanımızın İsveç'te yaşanan PKK olaylarına verdiği tepkidir" diyerek hedefin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyledi.

İsveç'te aşırı sağcı politikacı Paludan, hafta sonu Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde skandal bir olay gerçekleştirerek Kuran-ı Kerim yaktı. Bu çirkin saldırı da Türk büyükelçiliğinin önünün seçilmesi de dikkatlerden kaçmamıştı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HEDEF ALINDI"

İsveç'te bulunan Nüans Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel de Haberler.com Youtube kanalına katılarak bunun nedenini ilk defa açıkladı. Yüksel, "Türk büyükelçiliğinin seçilme sebebi sayın Cumhurbaşkanımızın İsveç'te yaşanan PKK olaylarına verdiği tepkidir" diyerek hedefin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyledi. Buradan da anlaşılacağı üzere böylece çirkin saldırı da hem İslam hem de Türkiye'ye saldırı olmuş oldu.

"İSVEÇ NATO'YA ÜYE OLMA UMUDUNU YİTİRDİ"

Yüksel ayrıca, "Bu çirkin saldırı sonrasında İsveç NATO'ya üye olabileceğini düşünüyor mu?" sorusuna, "İsveç kamuoyu NATO'ya üye olma umudunu da tamamen yitirdi" ifadelerini kullandı. Bunun yanında Yüksel, İsveç makamlarının bu çirkin saldırıyı düzenleyen Paludan'a herhangi bir yaptırım uygulamayı düşünmediğini de söyledi.