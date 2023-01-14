İsveç basınında gündem, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef alındığı çirkin gösteri! Adım adım böyle planlamış

İsveç'te PKK/YPG terör örgütü destekçilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığı çirkin olayın yankıları sürüyor. Türkiye eylemleri gerçekleştiren teröristlerin tespit edilmesi ve delillerin gönderilmesini isterken İsveç basını, çirkin eylemi planlayan provokatörü buldu. Söz konusu haberde teröristin adım adım çirkin gösteriyi nasıl planladığına yer verildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir grup terör destekçisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından astı. Bu anın görüntülerini terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşan grup, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak tehditler savurdu.

CANSIZ MANKENİ FACEBOOK'TAN SATIN ALMIŞ

İki ülke arasındaki tansiyonu yükselten provokasyon, İsveç basınında geniş yer buldu. Stockholm merkezli Aftonbladet gazetesi, skandal eylemi organize edip maketi asan teröriste ulaştı. Yapılan haberde, "Andreas" adındaki provokatörün 40 yaşında olduğu ve film yapımcılığı yaptığı belirtildi. PKK/YPG'nin sivil uzantısı sözde İsveç Rojava Dayanışma Komitesi'ne üye olduğunu kabul eden terörist, cansız mankeni Facebook'ta gördüğü bir reklam sonrası aldığını ve takım elbise ile maske sipariş verdiğini söyledi.

SKANDAL İFADELER

Haberde yaşanan çirkin olay kınanmazken, Andreas isimli teröristin, "Demokratik haklarımızı ve ifade özgürlüğümüzü kullanıyoruz" ifadelerine yer verildi. Gazete, "Eylem hakkında ne düşünürsek düşünelim, Rojava Komitelerinin bir şeyler başardığına şüphe yok" diyerek skandal eylemi övdü.

TÜRKİYE'DEN 2 TALEP

Öte yandan skandal olayın ardından harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılık, İsveç makamlarından faillerin tespit edilmesi ve elde edilen delillerin kendilerine gönderilmesini istedi.

İSVEÇ BAŞBAKANI OLAYLARI SABOTAJ OLARAK TANIMLADI

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin TV4 kanalına yazılı olarak yaptığı açıklamada, olaya tepki gösterdi. Eylemin sorumsuzca yapıldığına işaret eden Kristersson, " İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna karşı sabotaj olarak tasarlandığını söyleyebilirim. İsveç'in güvenliği için tehlikeli bir durum." değerlendirmesinde bulundu. Kristersson ayrıca, "Önde gelen iki siyasetçisi suikasta kurban giden İsveç'te, bir ülkenin demokratik yolla seçilmiş liderinin böyle sahte biçimde infazının gerçekleştirilmesi çok ciddi bir durum." ifadesini kullandı.