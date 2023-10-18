İstanbul'da İsrail Konsolosluğu Önünde Protesto: Havai Fişek Atıldı!

İsrail'in Gazze'deki katliamına Türkiye'den tepkiler çığ gibi büyürken, İstanbul'da vatandaşlar bir kez daha İsrail Konsolosluğu önünde toplandı. Savaş karşıtı sloganlar atan grup, konsolosluk binasına havai fişek attı. O anlar kameraya yansıdı.

Günlerdir Gazze'de sivilleri bombalayan İsrail, bir kez daha katliam yaptı. Gazze Şeridi'ndeki hastaneyi füzeyle vuran İsrail'in saldırısında 471 kişi can verdi.

Katliama Türkiye'nin 81 ilinden tepki yağdı. İsrail ve ABD Konsoloslukları önünde toplanan gruplar saldırıya tepki gösterdi. Protestolar Türkiye genelinde devam ederken, akşam saatlerinde kalabalık bir grup İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde bir araya geldi.

Savaş karşıtı sloganlar atan grup konsolosluk binasına havai fişek attı. O anlar kameraya yansıdı.