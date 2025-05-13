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İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin Ankara'da vereceği konser iptal edildi

İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin Ankara'da vereceği konser iptal edildi
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İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin 15 Mayıs'ta Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı salonda vereceği konser tepkilere neden oldu. Tepkilerin büyümesinin ardından konser iptal edildi.

İsrailli müzisyen Yasmin Levy'nin Ankara'da MEB'e bağlı salonda vereceği konser, tepkilerin ardından bakanlık tarafından iptal edildi.

İSRAİLLİ ŞARKICININ ANKARA'DA VERECEĞİ KONSER ORTALIĞI KARIŞTIRDI

İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin Ankara'da vereceği konser ortalığı karıştırdı. Olayın öğrenilmesinin ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

İsrailli şarkıcının Ankara'da vereceği konser iptal edildi

BAKANLIK KONSERİ İPTAL ETTİ

Vatandaşlar 15 Mayıs'ta Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Ankara Beşevler'deki MEB Şura Salonu'nda verilecek konserin iptal edilmesini istedi. Bakanlık, kiralama usulüyle verilen salonun kullanımına ilişkin takdir yetkisini kullanarak salon kiralamasını iptal etti.

İsrailli şarkıcının Ankara'da vereceği konser iptal edildi

Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları Yasmin Levy'nin İsrail ordusunda aktif görev alan keskin nişancı Noam Zizi'yi sosyal medyada takip ettiğini öne sürmüştü.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıÖzgür Çocuk:

Demek ki İsraille ticaret devam ediyormuş

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Haber YorumlarıOktai:

Mhp Hdp Chp Akp ye noldu? Göstermelik anti Israilcimi oldular?

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Haber YorumlarıArda Yıldız:

Kim düzenliyor onuda açıklayın. Mansur Yavaşın başında olduğu ABB mi?

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Haber YorumlarıKral Cıplak:

eğer halk tepki göstermese bakanlık müsade edecekmiydi?? iktidar iyice cıvıttı Rte bakanları tekrar gözden geçirmeli

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Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

ıyı oldu kadının zaten can guvenlıgı yoktu bırde başına bırsey gelır sonra dünya Turkıye guvenlı degıl derdı

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