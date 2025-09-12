Haberler

İsrailli emekli albaydan Türkiye'ye küstah tehdit: İstanbul veya Ankara hedef olabilir

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
İsrailli emekli albaydan Türkiye'ye küstah tehdit: İstanbul veya Ankara hedef olabilir
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Doha'da Hamas heyetine yönelik saldırı girişiminin ardından açıklamalarda bulunan emekli Albay Moşe Elad, "Sırada Türkiye olabilir" diyerek Ankara ve İstanbul'un risk altında olduğunu iddia etti. Elad ayrıca, olası bir saldırıda NATO'nun Türkiye'yi koşulsuz desteklemeyeceğini savundu.

İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas heyetine yönelik saldırı girişiminin ardından, emekli Albay Dr. Moşe Elad Türkiye'yi hedef alan sözleriyle dikkat çekti. Elad, "Sırada Türkiye olabilir" ifadelerini kullanarak, NATO desteğine dair de dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

"İSRAİL'İN KIRMIZI ÇİZGİSİ OLMADIĞI ALGISI VAR"

İsrail'in saldırgan tavırlarına verdiği tepki nedeniyle Türkiye'nin de İsrail'in hedef listesine girebileceğini öne süren İsrailli emekli albay Dr. Moşe Elad, "İsrail'in kırmızı çizgisi olmadığı algısı var. Geçmişte de gelecek tepkilere aldırış etmeden Avrupa'nın ortasında Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) üyelerine suikast düzenledi" dedi.

İsrailli emekli albaydan Türkiye'ye küstah tehdit: İstanbul veya Ankara hedef olabilir

50 YIL ÖNCEKİ OLAYI HATIRLATTI

İsrail'in yaklaşık 50 yıl önce de "kırmızı çizgileri aşarak" Filistinlileri hedef aldığını belirten Elad,"Mossad'ın Avrupa'nın kalbinde FKÖ üyelerini, siyasi komplikasyonları hesaplamadan ortadan kaldırdığını çok iyi biliyorlar" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE GÖZE ALMAYA HAZIR MI?"

Türkiye'yi hedef gösteren Elad, ikinci bir duyuruya kadar arabuluculuk faaliyetlerini askıya alan Katar'ın güvende olmadığını öne sürerken "Doha yönetimi, ABD'nin koruması altında olduklarını ve Hamas'a arabuluculuk rolü üzerinden dokunulmayacağını sanıyordu ancak bu düşünce çöktü. Ankara'ya başvurursa, İstanbul veya Ankara'nın kalbinde bir İsrail saldırısı riskini Türkiye göze almaya hazır mı?" dedi.

"NATO KOŞULSUZ DESTEKLEMEZ" İDDİASI

Olası bir İsrail saldırısında NATO'nun Türkiye'yi desteklemeyeceğini iddia eden Elad, "Türkiye, NATO üyeliğinin kendilerine dokunulmazlık sağladığını düşünüyor. Ancak NATO konsensüsle hareket eden bir örgüt değil. Kararlar nadiren oybirliğiyle alınıyor. NATO'nun Türkiye'yi koşulsuz destekleyeceği garanti değil" şeklinde konuştu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
Plajda kadınların fotoğraflarını çeken şüpheli tutuklandı

İlçeyi karıştıran olay! Telefonu eline alan polis gözlerine inanamadı
Haberler.com
500

Yorumlar (18)

Haber Yorumlarıisa yatar:

Hadi bakalım saldırın görelim maçanızı.

Yorum Beğen116
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖmer:

Suriye hava sahası İsrail'in eline, adamlar havadan vuruyor, F-35'leri var, bizim uçaklar 60-70 yıllık eski F-16'lar

yanıt10
yanıt27
Haber YorumlarıÖmer:

İSRAİL TÜRKİYE'YE VURMANIN ALIŞTIRMALARINI YAPIYOR.

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖmer:

REİS BİR GECE ANSIZIN İSRAİL'EGİRERİZ DEDİ AMA İSRAİL BİZE GİRECEK GİBİ

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıiOS Gamer:

Köpek gibi havlamayın gelin süprizimiz var

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Ertem:

Türk vatandaşlarının %52 savaşmaya hazırda kalan 48 e biraz para flan teklif ederlese savaşmaya bilirler

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

onlar da CHP kiler rakı balık heykel yapar biz savasiriz

yanıt0
yanıt1
Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'a geldi

Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'a geldi
Turne iptalinin ardından Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış'tan ilk açıklama geldi

Turne iptali sonrası Manifest'in kurucusu sessizliğini bozdu
Faizsiz ev ve araç alımında yeni dönem: Bakan Kurum detayları açıkladı

Faizsiz ev ve araç alımında yeni dönem: Bakan Kurum detayları açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.