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İsrailli bakandan, Suriye yönetimine 'Türkiye' tehdidi

İsrailli bakandan, Suriye yönetimine 'Türkiye' tehdidi
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'Türkiye'nin Suriye'de üs kuracağı' iddiaları İsrail'de büyük bir korku yarattı. Savunma Bakanı Yisrael Katz, Ahmed Şara liderliğindeki yeni Suriye yönetimini 'düşman güçlere topraklarında izin verirse, bedel ödetecekleri' ifadesiyle tehdit etti.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Yisrael Katz, Suriye'ye dün gece düzenledikleri hava saldırılarının "geleceğe dair bir uyarı" olduğunu öne sürdü.

ŞARA'YA 'TÜRKİYE' TEHDİDİ

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı "ağır bedel ödetmekle" tehdit eden Katz, "Suriye lideri Culani'yi (Ahmed Şara) uyarıyorum. İsrail'e düşman güçlerin Suriye'ye girmesine ve ülkemizin güvenlik çıkarlarını tehlikeye atmasına izin verirseniz çok ağır bir bedel ödeyeceksiniz." ifadelerini kullandı. Katz'ın söz konusu tehdidinin 'Türkiye'nin Suriye'de üs kuracağı' iddialarının ardından gelmesi ise dikkat çekti.

İsrailli bakandan, Suriye yönetimine 'Türkiye' tehdidiİsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz

İŞGALE DEVAM MESAJI

Suriye'ye saldırılara devam edeceklerini söyleyen Katz, İsrail savaş uçaklarının uluslararası hukuka aykırı olarak dün gece Hama ve Humus'taki askeri hava üslerine düzenlediği hava saldırılarının "geleceğe dair bir uyarı" olduğunu söyledi. Katz, İsrail'in uluslararası hukuka göre Suriye toprağı olan işgal altındaki Golan Tepeleri ile Baas rejiminin devrilmesinin ardından, 8 Aralık sonrası başta Şeyh (Hermon) Dağı olmak üzere işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini vurguladı.

İSRAİL ORDUSU, SURİYE'NİN TESİL BÖLGESİNDE ÇATIŞMA YAŞANDIĞINI DUYURDU

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Dera iline bağlı Tesil bölgesinde çıkan çatışma üzerine dün gece bölgeye havadan ve karadan saldırı düzenlediğini duyurdu. Tesil bölgesindeki silahlı unsurların, İsrail güçlerine ateş açtığını ileri süren açıklamada, askerlerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada söz konusu silahlı unsurların öldürüldüğü, İsrail askerlerinden ise yaralanan olmadığı aktarıldı.

İsrailli bakandan, Suriye yönetimine 'Türkiye' tehdidi

Suriye basını, İsrail güçlerinin dün Dera'nın batısındaki El Cebiliye Barajı'nın çevresini bombalaması sonucu 9 sivilin hayatını kaybettiğini, çok sayıda sivilin de yaralandığını aktarmıştı. İsrail, dün akşam saatlerinde Hama Havalimanı ve çevresindeki noktalara 14'ten fazla hava saldırısının yanı sıra Humus iline bağlı T4 Askeri Havaalanı ve başkent Şam'daki askeri altyapıya hava saldırıları, Dera ilinin batısına ise havan ve topçu saldırıları düzenlemişti.

İSRAİL'İN SURİYE TOPRAKLARINDAKİ İŞGALİNİ DERİNLEŞTİRMESİ

İsrail ordusu, 1967'den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık'ta işgal etmişti. İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı. İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepeleri'ndeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMGk:

Türk mallarını boykot edenler ile itrail aynı saftadır.... CHP bu topraklara ait değildir

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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Yakında Türkiye Suriye ordusunu eğitmeye başlar, hava savunmaları da yerleştirir. Bir uçak kaybedince ateşiniz düşer

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Haber Yorumlarıyüksel kircicek:

Adamlar Suriye'yi işgal ettiler.ses seda yok.ancak silahsız sivilleri öldürüyorlar.

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

2 hafta önce alman medyasinda israilin suriyeye olasi bir saldiridsini önlemek ve israile göz dagi vermek icin Türkiyenin suriyede israil hududuna ve golon tepelerine yakin bölgeye askeri sevkiyat yaptigi haberi vardi kaldirilmadiysa bu sosyal medyadada var,ben sahsen Türkiyenin suriyeye korumadan cok israilin hudutlarimiza yakinlasmasini önlenmek istedigini düsünüyorum.

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Haber Yorumlarıİbrahim Olcay:

Aynı safta değiller ta kendileridir

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