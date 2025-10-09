İsrailli bakandan ateşkesin imzalanmasına dakikalar kala olay açıklama

ABD Başkanı Donald Trump gece yarısı İsrail ile Hamas arasında Gazze Planı'nın ilk aşaması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

İSRAİLLİ BAKANDAN OLAY SÖZLER

Gözler bugün saat 12.00'de Mısır'da imzalanacak ateşkes anlaşmasına çevrilirken İsrailli sağcı bakan Smotrich'ten gündem yaratacak bir açıklama geldi.

SMOTRICH: ATEŞKES LEHİNDE OY KULLANMAYACAĞIM

İsrailli Bakan Smotrich, anlaşmanın imzalanmasına dakikalar kala yaptığı açıklamada ateşkes lehinde oy kullanmayacağını açıkladı.

İSRAİL ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRIRIYOR

Öte yandan Gazze'den gelen son görüntüler endişe yarattı. Bölgeden servis edilen videolarda İsrail'in ateşkese rağmen bombardımana devam ettiği ve bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.

TRUMP: DÜNYA BU ANLAŞMA İÇİN BİR ARAYA GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump, "İsrail ve Hamas'ın Barış Planı'nın ilk aşamasını onayladığını" duyurmasının ardından Fox News yayınına bağlanarak sürece ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. ABD yönetiminin yanı sıra, çok sayıda ülkenin anlaşmaya varılması için çaba gösterdiğini hatırlatan Trump, "Açık konuşmak gerekirse, bütün dünya bu anlaşma için bir araya geldi. Aklınıza bile gelmeyecek kadar çok ülke bu sürece katıldı. Dünya bu anlaşma etrafında birleşti ve bu olmasaydı böyle bir şeyin gerçekleşmeyeceğini söyleyebilirim" dedi.

"İRAN'IN DA BARIŞ SÜRECİNE DAHİL OLACAĞINA İNANIYORUM"

ABD'nin uyguladığı gümrük tarifeleri ve İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar da dahil birçok faktörün bu anlaşmayı mümkün kıldığını iddia eden Trump, "Bu bir dizi şartların birleşmesiyle gerçekleşti. Örneğin, İran'ın nükleer potansiyelini, nükleer gücünü ortadan kaldırmamız gibi. Birçok farklı, olağanüstü olay gerçekleşti. Bunda yeteneğin de çok payı var, bunu söyleyebilirim. Ama bir miktar şans da vardı. Bilirsiniz, biraz şans da gerekir" değerlendirmesinde bulundu. İran'ın nükleer silahlara sahip olmasının önlenmesinin anlaşmayı kolaylaştırdığını yineleyen Trump, "Eğer bunun olmasına izin verseydim, bu anlaşma mümkün olmazdı. Ya da mümkün olsaydı bile, üzerinde büyük bir gölge olurdu; çünkü açıkça dostane olmayan bir ülkenin elinde nükleer silah olurdu" şeklinde konuştu. İran'ın da varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirten Trump, "Bu arada, İran'ın da barış sürecine dâhil olacağına inanıyorum" dedi.

"İNANAMIYORUM ARTIK HERKES BENİ SEVİYOR"

Kısa süre önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile konuştuğunu söyleyen Trump, "O aradı ve kendisini kastederek 'İnanamıyorum, artık herkes beni seviyor' dedi. Ben de 'Daha da önemlisi, insanlar İsrail'i yeniden seviyor,' dedim ve gerçekten de öyle. Ona dedim ki, 'İsrail dünyayla savaşamaz Bibi, dünyayla savaşamaz.' Ve o bunu çok iyi anlıyor. Her şeyin bu şekilde bir araya gelmiş olması gerçekten inanılmaz" ifadelerini kullandı.

"GAZZE YENİDEN İNŞA EDİLECEK"

Varılan anlaşmanın Gazze'nin de ötesinde, tüm Orta Doğu'ya barış getireceğini ifade eden Trump, "Bu muhteşem bir gün. Dünya için harika bir gün. Herkes için harika bir gün" dedi. Gazze'nin yeniden inşa edilerek daha güvenli bir yer haline geleceğini ifade eden Trump, "İnsanların birbiriyle iyi geçindiğini göreceksiniz. Gazze'nin çok daha güvenli bir yer olacağına inanıyoruz. Yeniden inşa edilecek. Bölgedeki diğer ülkeler de bu yeniden inşa sürecine yardım edecek, çünkü muazzam servetlere sahipler ve bunun gerçekleşmesini istiyorlar" değerlendirmesini yaptı. Gazze dahil Orta Doğu'ya barışın hakim olacağına dair inancını yineleyen Trump, "İnsanlara iyi bakılacak. Farklı bir dünya olacak. Bence Orta Doğu gerçekten bir araya geldi" değerlendirmesinde bulundu.

"NETANYAHU'YA TÜM DÜNYAYLA SAVAŞAMAYACAĞINI SÖYLEDİM"

Esirlerin serbest bırakılmasının "çok önemli" bir gelişme olduğunu vurgulayan Trump, "Esirler muhtemelen 13 Ekim'de serbest bırakılacak" bilgisini verdi. Kısa süre önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisini aradığını ve buna "inanamadığını" söylediğini aktaran Trump, "(Netanyahu'ya) İsrail'in tüm dünyayla savaşamayacağını söyledim. O da bunu çok iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

NETANYAHU DOĞRULADI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı İbranice paylaşımda Hamas ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, "İsrail için büyük bir gün. Yarın hükümeti toplayarak anlaşmayı onaylayacak ve tüm değerli rehinelerimizi evlerine geri getireceğiz" dedi. İsrail ordusuna ve Trump'a teşekkür eden Netanyahu, "Tanrı'nın yardımıyla, birlikte tüm hedeflerimize ulaşmaya ve komşularımızla barışı genişletmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BAŞKAN TRUMP'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Daha sonra İngilizce olarak ayrı bir paylaşım yapan Netanyahu, planın ilk aşamasının onaylanmasıyla tüm rehinelerin ülkeye geri getirileceğini yineleyerek, "Bu, İsrail Devleti için diplomatik bir başarı ve ulusal ve manevi bir zaferdir" değerlendirmesini yaptı. Sürecin başından bu yana "tüm rehineleri evlerine geri döndürmek" ve "İsrail'in hedeflerini gerçekleştirmek" konusunda kararlı bir tavır sergilediğini söyleyen Netanyahu, "Sarsılmaz kararlılığımız, güçlü askeri harekatımız ve büyük dostumuz ve müttefikimiz Başkan Trump'ın çabaları sayesinde bu kritik dönüm noktasına ulaştık" dedi. Netanyahu, "Başkan Trump'a liderliği, ortaklığı ve İsrail'in güvenliği ile rehinelerimizin serbest bırakılması konusundaki sarsılmaz kararlılığı için teşekkür ediyorum" dedi.