İsrail 'Yahya Sinvar'ı öldürdük' dedi, Hamas'tan beklenen açıklama geldi

Hamas, ağustos ayında İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin yerine Yahya Sinvar'ın getirildiğini açıklamıştı. İsrail basını son dakika olarak geçtiği haberde, Hamas lideri Sinvar'ın öldüğünü duyurdu.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI: YAHYA SİNVAR ÖLDÜ

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz da Sinvar'ın öldürüldüğünü duyururken İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada ise "IDF'nin Gazze'deki operasyonları sırasında 3 terörist ortadan kaldırıldı. Teröristlerden birinin Yahya Sinvar (Hamas lideri) olma ihtimali araştırılıyor. Bu aşamada teröristlerin kimliği tespit edilemiyor" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca saldırının gerçekleştirildiği bölgede rehinelerin varlığına dair herhangi bir ize rastlanmadığı belirtildi.

HAMAS'TAN BEKLENEN AÇIKLAMA

İsrail'in bu çıkışının ardından Hamas'tan da beklenen açıklama geldi. Hamas kaynakları "Sinvar'ın ölmüş olabileceğine ilişkin sinyaller var" ifadelerini kullandı.

HAKAN FİDAN: KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN GÖZÜKMÜYOR

Öte yandan Dışişleri Bakanı Fidan katıldığı bir canlı yayında Sinvar'ın öldürüldüğünün İsrail tarafından duyurulduğu sırada şu ifadeleri kullandı; "Yahya Sinvar'ın öldüğüne dair henüz Hamas tarafından bir doğrulama gelmedi. Hamas tarafından açıklama yapılmadıkça bunu veri olarak kabul etmemiz mümkün gözükmüyor."

SİNVAR UZUN SÜREDİR İSRAİL'İN HEDEFİNDE

İsrail gazetesi Haaretz geçtiğimiz günlerde, İsrail'in son aylarda Sinvar'ın saklandığından şüphelenilen bölgelerdeki tünelleri bombaladığını bildirmişti.

İsrail'in geçtiğimiz ay tüm rehinelerin bir an önce serbest bırakılması karşılığında Sinvar'a Gazze'den "güvenli şekilde çıkış" sözü verdiği ileri sürülmüştü. Hamas lideri Yahya Sinvar, suikast sonucu hayatını kaybeden İsmail Haniye'nin yerine seçilmişti. Sinvar, 7 Ekim 2023'teki İsrail saldırısının baş mimarı olarak biliniyordu.