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İsrail "Yahya Sinvar'ı öldürdük" dedi, Hamas'tan beklenen açıklama geldi

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İsrail, Tahran'da öldürülen İsmail Haniye'nin ardından Hamas'ın siyasi liderliğine atanan Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü iddia ederken gelişme kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Çıkan haberlere ilişkin açıklama yapan Hamas kaynakları da "İşaretler var, Sinvar öldürülmüş olabilir" ifadelerini kullandı.

Hamas, ağustos ayında İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin yerine Yahya Sinvar'ın getirildiğini açıklamıştı. İsrail basını son dakika olarak geçtiği haberde, Hamas lideri Sinvar'ın öldüğünü duyurdu.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI: YAHYA SİNVAR ÖLDÜ

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz da Sinvar'ın öldürüldüğünü duyururken İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada ise "IDF'nin Gazze'deki operasyonları sırasında 3 terörist ortadan kaldırıldı. Teröristlerden birinin Yahya Sinvar (Hamas lideri) olma ihtimali araştırılıyor. Bu aşamada teröristlerin kimliği tespit edilemiyor" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca saldırının gerçekleştirildiği bölgede rehinelerin varlığına dair herhangi bir ize rastlanmadığı belirtildi.

İsrail 'Yahya Sinvar'ı öldürdük' dedi, Hamas'tan beklenen açıklama geldi

HAMAS'TAN BEKLENEN AÇIKLAMA

İsrail'in bu çıkışının ardından Hamas'tan da beklenen açıklama geldi. Hamas kaynakları "Sinvar'ın ölmüş olabileceğine ilişkin sinyaller var" ifadelerini kullandı.

HAKAN FİDAN: KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN GÖZÜKMÜYOR

Öte yandan Dışişleri Bakanı Fidan katıldığı bir canlı yayında Sinvar'ın öldürüldüğünün İsrail tarafından duyurulduğu sırada şu ifadeleri kullandı; "Yahya Sinvar'ın öldüğüne dair henüz Hamas tarafından bir doğrulama gelmedi. Hamas tarafından açıklama yapılmadıkça bunu veri olarak kabul etmemiz mümkün gözükmüyor."

SİNVAR UZUN SÜREDİR İSRAİL'İN HEDEFİNDE

İsrail gazetesi Haaretz geçtiğimiz günlerde, İsrail'in son aylarda Sinvar'ın saklandığından şüphelenilen bölgelerdeki tünelleri bombaladığını bildirmişti.

İsrail'in geçtiğimiz ay tüm rehinelerin bir an önce serbest bırakılması karşılığında Sinvar'a Gazze'den "güvenli şekilde çıkış" sözü verdiği ileri sürülmüştü. Hamas lideri Yahya Sinvar, suikast sonucu hayatını kaybeden İsmail Haniye'nin yerine seçilmişti. Sinvar, 7 Ekim 2023'teki İsrail saldırısının baş mimarı olarak biliniyordu.

İsrail
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

İsmail Haniye Yahya Sinvar Güvenlik Politika Tahran İsrail Dünya

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Yorumlar (24)

Nurullah Akarslan:

Şu adamları tarih yazacak hiç şüphesiz filistin davası uğruna şehit olacaklarını bile bile bir an bile davadan vazgeçmediler.

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Savas Ozturk:

Hepsini temizleyin dünya arınsın bunlardan

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Savas Ozturk:

Patır patır öldürüyorlar be :)

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Soner Tekin:

şunların tiplerene bak yaaa

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Murat Celik:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Savas Ozturk:

Türkiye hangisine yas ilan edeceğini şaşırdı artık toplu yas ilan edecekler hepsi icin en sonunda 1 tanede bitirin sizde bizde kurtulalım

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Beşiktaşlı:

Bu kadar istihbaratı, içerde adamları olmadan alması imkansız gibi bişey Mossadın. Vatanını, milletini satan insanların insanlara fırsat vermesin yaratan. Maalesef para ve güçe düşkün oluyor biraz Müslümanız deyip gerçek islamı yaşamayanlar

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Yücel AtaBir:

İran ile israil iyi kardeşler iran bir sürü saldırıya karşı sırf halkının gazını almak için amerikadan izinli göstermelik saldırdı israilde zaiyat yok gibi israil vurunca saglam vuruyor iran gibi göstermelik degil

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Sihirbazın Çırağı:

Yahudilik anneden evlada geçmese dünyanın 3 buçuk 4 milyarı Yehova Şahidi olurdu; ama yahudilerin kalabalığa ihtiyacı yok demek ki belki de onlar da 100 tane 1 liranın ve 2 tane 50 liranın da 100 lira ettiğini biliyorlardır. Yani çok olmak gereksiz az olsun güçlü kaliteli olsun istiyorlardır. Kalabalıkları da güdüyorlardır. 4'tane çeşitli özelliklerini beğendiğin kadına varacağına 1 tane tüm özellikleri kendinde toplamış kadın çok daha efdaldir. Tekasür suresi ve Aziz Benedict'in excorcism metni

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Selanikli vedat:

Direnişin tarihine bakın kimler geldi kimler geçti ! Mücadele bitmedi bitmez ! Hepimiz yhdılr ile savaşta ya zafere ya şehadete kavusacağgz

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