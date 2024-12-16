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İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı

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51 yıl sonra Suriye topraklarına adım atan İsrail, saldırılarına devam ediyor. Son olarak İsrail'e ait savaş uçakları, Lazkiye ve Tartus'ta çok sayıda askeri noktayı hedef aldı. Saldırıların şiddeti nedeniyle bölgede 3.0 büyüklüğünde deprem ölçüldü. Saldırının zamanlaması ise dikkat çekti.

Suriye'de muhalif gruplar, 12 gün gibi kısa bir sürede başkent Şam'a kadar ilerleyerek 61 yıllık Baas rejimini sona erdirdi. Muhaliflerin Şam'a gelmesinin ardından Beşar Esad ve ailesi Rusya'ya sığındı. Rusya'nın da Esad sonrası birliklerini geri çekmesinin ardından İsrail, Suriye'nin güneyinden operasyonlarına başladı.

LAZKİYE VE TARTUS'TA ASKERİ NOKTALAR VURULDU

İsrailli yetkililer, İsrail güçlerinin Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi geçerek 1973'ten sonra ilk kez Suriye topraklarına girdiğini bildirmişti. Esad sonrası Suriye'de bugüne kadar yüzlerce noktayı hedef alan İsrail, ülkenin batısındaki Lazkiye ve Tartus illerinde çok sayıda askeri noktayı hava saldırılarıyla hedef aldı.

ŞİDDETLİ PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

Lazkiye ve Tartus'taki, 32. Hava Savunma Alayı, 107. Askeri Karargah ile Hıreysun, Harab, Mıserhin ve Ballutiyye köylerindeki askeri karargahlara ve mühimmat depolarına saldırılar yapıldı. Tartus'ta yer alan Hıreysun köyüne düzenlenen saldırıda şiddetli patlamalar meydana geldi.

DEPREM ÖLÇÜLDÜ

Saldırının şiddetiyle bölgedeki sismik sensörlerde 3.0 büyüklüğünde deprem ölçüldü. Öte yandan Rus askerlerinin bölgeden ayrılmasının ardından yaşanan saldırının zamanlaması ise dikkat çekti.

İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı

RUS GEMİLERİ LİMANDAN AYRILMIŞTI

Rusya'nın kendi toprakları dışındaki tek deniz üssü olan Tartus Deniz Üssü'ndeki savaş gemileri, Esad'ın ülkeden kaçmasının ardından birer birer limandan ayrılmıştı.

İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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Yorumlar (54)

Haber YorumlarıVEFA:

İsrail'in şakası yok. Bu işler Emevi Camii de namaz kılmaya benzemiyormuş valla. İtikadım sarsıldı, doğru bildiklerimde bir deprem etkisi oldu şimdi!!!

Yorum Beğen109
Yorum Beğenme395
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Haber YorumlarıAslan:

Aa nasıl olur? Neyse ki İsrail vurmadan emevi camisinde namazımızı kıldık çok şükür.

Yorum Beğen175
Yorum Beğenme179
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Haber Yorumlarıkemal örs:

orta doğunun abisi orta doğu da benim artık diyor işte

Yorum Beğen96
Yorum Beğenme218
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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

14 AYDIR Gazze'deki İSRAİL VAHŞETİNİ seyreden "RECEP" le, şu anda "SURİYE'nin 10 GÜNDÜR BOMBALANMASINI" seyreden "RECEP", AYNI "RECEP"........... YAHUDİLERİN MADALYA VERDİĞİ, B.O.P EŞBAŞKANI "RECEP" !!!! ..............

Yorum Beğen139
Yorum Beğenme108
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Haber Yorumlarıihsanhan:

bir hafta ya bir hafta bekleyemedi israil. beklese miss gibi TÜrkiye deki suriyelileri göndermiş olurduk..

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Haber YorumlarıCafer Bostancı:

bunların hesabı sorulacak zamanı geldiginde

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Yorum Beğenme49
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Haber YorumlarıSiranuş Nermer:

saldırdıkça saldırıyo yavudi

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

O depremin yapacagi tsunami de Turkiye'de hissedilecek... Gormeyen gozler gorsun, duymayan kulaklar duysun artik uyanin be kardesim... BOP projesi, israil ve BOP es baskani...

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Yorum Beğenme50
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Haber YorumlarıA B:

İşin içinde ne dümenler var Rusya Beter olasın

Yorum Beğen105
Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıYalçın Karaduman:

Rus boşa çıkmadı o topraklardan vurulacağını biliyodu

Yorum Beğen79
Yorum Beğenme10
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