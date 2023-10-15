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İsrail, Suriye'de Şam yönetiminin kontrolündeki Halep Havalimanı'na füze saldırısı düzenledi

Hamas ile çatışan ve Gazze'ye kara harekatı başlatması beklenen İsrail, kuzey komşusu Suriye'ye de namlularını doğrultmuş durumda. Suriye topraklarından gelen roket saldırılarına misilleme olarak top atışları yapan İsrail, bu kez Suriye'de Halep Havalimanı'na füze saldırısı düzenledi. İsrail, daha önce 12 Ekim'de de Şam ve Halep uluslararası havalimanlarına hava saldırısı düzenlemişti.