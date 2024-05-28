Üye Girişi
Haberler

İsrail, skandal çadır saldırısına kılıf arıyor! "Şarapneller yakıt deposuna isabet etti" diye savundular

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları artarak devam ediyor. Refah kentinde bulunan bir çadır kampa düzenlenen ve onlarca masum insanın diri diri yanarak hayatını kaybettiği saldırı kan dondurdu. İsrail, saldırının ardından çıkan yangının "Büyük olasılıkla" şarapnellerin yakındaki bir yakıt deposuna isabet etmesi sonucu meydana geldiğini öne sürdü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 235 gündür şiddetini artırarak devam ediyor. İsrail savaş uçakları, Refah'ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı. Saldırıda kadın ve çocukların da bulunduğu en az 45 Filistinli hayatını kaybetti. İnsanların diri diri yanarak can verdiği korkunç olay hakkında konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu, saldırı için "Trajik hata" ifadelerini kullandı. O skandal ifadelerin ardından İsrail'in savunması ise "Pes" dedirtti.

KATLİAM GİBİ SALDIRIYA "ŞARAPNEL" KILIFI UYDURDULAR

ABC News'in ABD'li bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, İsrail ABD'ye yaptığı açıklamada IDF'nin saldırısı sonrası Refah'ta çıkan yangının "Büyük olasılıkla" şarapnellerin yakındaki bir yakıt deposuna isabet etmesi sonucu meydana geldiğini öne sürdü. ABC News, Washington'ın şu anda bu iddiayı doğrulayacak ya da çürütecek hiçbir bilgisi olmadığını ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin soruşturmasının sonuçlarını beklediğini belirtiyor.

İsrail, skandal çadır saldırısına kılıf arıyor! 'Şarapneller yakıt deposuna isabet etti' diye savundular

"YAŞANANLAR İĞRENÇLİK" TEPKİSİ

Birleşmiş Milletler Yardım Şefi Martin Griffiths, Netanyahu'nun saldırıyı "Trajik bir hata" olarak değerlendirmesine sert tepki gösterdi. Griffiths, "Saldırının savaş suçu mu yoksa 'trajik bir hata' mı olduğu tartışması yok. Bunu 'hata' olarak adlandırmak, ölenler, acı çekenler ve hayat kurtarmaya çalışanlar için hiçbir şey ifade etmeyen bir mesajdır" sözleriyle yaşananları iğrençlik olarak değerlendirdi.

İsrail, skandal çadır saldırısına kılıf arıyor! 'Şarapneller yakıt deposuna isabet etti' diye savundular

İsrail, skandal çadır saldırısına kılıf arıyor! 'Şarapneller yakıt deposuna isabet etti' diye savundular

İsrail, skandal çadır saldırısına kılıf arıyor! 'Şarapneller yakıt deposuna isabet etti' diye savundular

Haberler.com / Eymen Dursun - Dünya

İsrail Masum Refah Gazze İnsan Hakları Politika Dünya Haberler

Gümrük ekiplerinden Mersin'de tarihi yakalama! 1 milyar TL'lik kaçakçılık önlendi

Gümrük ekiplerinden Mersin'de tarihi yakalama! 1 milyar TL'lik kaçakçılık önlendi

 Deniz Akkaya'dan kızıyla ilgili ağızları açık bırakan sözler: Önce dövdü sonra balkona kilitledi

Deniz Akkaya'dan kızıyla ilgili ağızları açık bırakan sözler: Önce dövdü sonra balkona kilitledi

 Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere yönelik çok konuşulacak sözler: Hak ediyorlar, yan kardeşim o zaman

Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere yönelik çok konuşulacak sözler: Hak ediyorlar, yan kardeşim o zaman

Bakmadan Geçme

Deniz Akkaya kızından şiddet mi gördü? Olay ne, ne oldu? 28 NİSAN TV YAYIN AKIŞI #128250 Bugün hangi diziler var? Kanal D, Star TV, TRT1, ATV, TV8, Show TV, NOW TV Deniz Akkaya kimdir? Deniz Akkaya kaç yaşında ve nereli? GELİNİM MUTFAKTA 28 MAYIS 2024 CANLI İZLE #128250 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 28 Mayıs Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? #128250 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? #9917 28 Mayıs günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Adalet Bakanlığı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Bugünün (28 Mayıs) kararları neler? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak mı? #9917 Okan Buruk boşandı mı, ayrıldı mı? 28 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 28 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 28 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 28 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 28 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 28 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
Bahçeli 5 yıl sonra aynı yerde! Sinan Ateş'in yerini Ahmet Yiğit Yıldırım aldı

Bahçeli 5 yıl sonra aynı yerde! Sinan Ateş'in yerini Ahmet Yiğit Yıldırım aldı
500

Yorumlar (1)

Özcan Özcan:

Yaşasın israil,türkiye,azerbaycan dostluğu.

2
19
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title