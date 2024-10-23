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İsrail saldırısı sonucu Beyrut'ta 10 katlı bina saniyeler içinde çöktü

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İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Beyrut'ta düzenlediği roketli saldırı sonucunda 10 katlı bir bina saniyeler içinde çöktü. İsrail ordusunun Arapça sözcüsü Avichay Adraee, saldırıdan 40 dakika önce yaptığı açıklamada binada 'Hizbullah tesisleri bulunduğunu' iddia etmişti. Saldırı, İsrail'in Hizbullah'a karşı sürdürdüğü operasyonlar kapsamında gerçekleştirildi. Beyrut'un Shayah banliyösündeki saldırıda onlarca kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği belirtiliyor.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) düzenlediği roketli saldırıda 10 katlı bir bina saniyeler içinde çöktü. Olay anı vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görgü tanıklarının çektiği görüntülerde, mavi gökyüzünde süzülen roketin binanın alt katlarına isabet ettiği görülüyor. Şiddetli patlamanın ardından dev bina, kontrollü yıkım gibi içine çökerek yerle bir oldu. Patlama sonrası çevreye moloz ve şarapnel parçaları yayıldı.

Beyrut'un Shayah banliyösündeki saldırıda onlarca kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği belirtiliyor. Kurtarma ekipleri enkaz altında yaralı ve can kaybı olup olmadığını araştırıyor.

İsrail ordusunun Arapça sözcüsü Avichay Adraee, saldırıdan 40 dakika önce yaptığı açıklamada binada "Hizbullah tesisleri bulunduğunu" iddia etmişti. Yıkılan bina, çok sayıda yerinden edilmiş ailenin sığındığı büyük bir parkın karşısında yer alıyordu.

Saldırı, İsrail'in Hizbullah'a karşı sürdürdüğü operasyonlar kapsamında gerçekleştirildi. İsrail Hava Kuvvetleri bölgede hava saldırılarını sürdürürken, kara birlikleri de sınır köylerindeki operasyonlarına devam ediyor.

İsrail saldırısı sonucu Beyrut'ta 10 katlı bina saniyeler içinde çöktü

İsrail saldırısı sonucu Beyrut'ta 10 katlı bina saniyeler içinde çöktü

İsrail saldırısı sonucu Beyrut'ta 10 katlı bina saniyeler içinde çöktü

İsrail saldırısı sonucu Beyrut'ta 10 katlı bina saniyeler içinde çöktü

İsrail saldırısı sonucu Beyrut'ta 10 katlı bina saniyeler içinde çöktü
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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