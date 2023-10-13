İsrail ordusuna ait dronelar Gazze'ye "Evlerinizi derhal boşaltın" yazılı binlerce broşür attı
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İsrail ordusu, önümüzdeki günlerde önemli operasyonların yapılacağını belirterek Gazze'deki sivillerin 24 saat içinde evlerini boşaltmalarını istedi. Yaşanan gelişme sonrası İsrail ordusuna ait droneların "Evlerinizi derhal boşaltın ve Gazze Vadisi'nin güneyine gidin" yazılı binlerce broşürü havadan halka doğru attıkları görüldü.
İsrail ordusu, Gazze'deki sivillerin 24 saat içerisinde evlerini boşaltmasını istedi. Açıklamada, "Önümüzdeki günlerde önemli operasyonlar yapılacak. İkinci bir duyuruya kadar bölge sakinleri Gazze'ye dönemeyecek" denildi. Bu gerilimi tırmandıran açıklamanın ardından bölgeden servis edilen bir görüntü ise ses getirdi. İsrail ordusuna ait droneların, Gazze'ye üzerinde "Evlerinizi derhal boşaltın ve Gazze Vadisi'nin güneyine gidin" yazılı binlerce broşür attığı görüldü.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan ve yaklaşık 1,1 milyon kişiden oluştuğu belirtilen Filistinlilerden bölgenin güneyine geçmelerini istedi. İsrail ordusu (IDF) yaptığı yazılı açıklamada, Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları üyelerinin Gazze'de tüneller ve evlerin altının yanı sıra sivillerin yaşadığı binalarda gizlendiğini savundu.
Hamas'ın silahlı kanadının İsrail'e savaş açtığı belirtilen açıklamada, "Gazze şehri askeri operasyonların yapıldığı bir bölgedir. IDF, Gazze Şehri'ndeki tüm sivillerin kendi güvenlikleri ve korunmaları için güneydeki evlerinden tahliye edilmesi ve haritada gösterildiği gibi Gazze Vadisi'nin güneyindeki bölgeye taşınması çağrısında bulunuyor. Bu tahliye sizin güvenliğiniz içindir. Gazze şehri sivilleri, kendinizin ve ailelerinizin güvenliği için güneye geçin ve sizi canlı kalkan olarak kullanan Hamas teröristlerinden uzaklaşın." ifadelerine yer verildi. Gazze'deki Filistinlilere sınırdaki çitlerden uzak durmaları uyarısı yapılan açıklamada, "Önümüzdeki günlerde İsrail Silahlı Kuvvetleri, Gazze Şehri'nde önemli operasyonlara devam edecek ve sivillere zarar vermemek için yoğun çaba gösterecek." denildi.
Açıklamanın dakikalar sonrasında Gazze'de kaydedilen bir görüntü ise büyük ses getirdi. İsrail ordusuna ait droneların Gazze'ye üzerlerinde "Evlerinizi derhal boşaltın ve Gazze Vadisi'nin güneyine gidin" yazılı binlerce broşür attığı görüldü.
İsrail ordusunun, Gazze'deki sivillerden 1,1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istemesi üzerine, Gazze'deki hükümete bağlı medya ofisinden konuya ilişkin basın açıklaması yapıldı. "İşgal, vatandaşlar arasında kafa karışıklığı çıkarmayı ve iç cephemizin birliğine zarar vermeyi amaçlayan bazı yalan propaganda haberlerini çeşitli yollarla yayınlamaya ve aktarmaya çalışıyor." ifadelerine yer verilen açıklamada; vatandaşlara "işgalin psikolojik savaş kapsamındaki girişimlerine aldırış etmemeleri" çağrısında bulunuldu. Açıklamada, söz konusu girişimler arasında uluslararası kuruluşlardaki bazı çalışanların kentin güneyine gitmelerinin istenmesi yönünde söylemlerin de olduğu kaydedilerek, "Bu kurumların ekipleri hala yerinde." ifadesi kullanıldı.
Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, "BM güçlü bir şekilde İsrail ordusunun bu yönde talimatına karşı çıkıyor ve iptal edilmesini talep ediyor." ifadelerini kullandı. Dujarric, böyle bir hamlenin halihazırda çok kötü olan durumu "trajediye" çevireceğini vurguladı.