İsrail ordusu: Yüzlerce Devrim Muhafızı askerini öldürdük

İsrail- İran savaşının 11. gününde çatışmalar iyiden iyiye alevlendi. İran'ın sabah birçok kenti hedef aldığı saldırılara İsrail'den verilen karşılık ülkeyi deyim yerindeyse cehenneme çevirdi.

"YÜZLERCE DEVRİM MUHAFIZI ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ"

Tahran'a bomba yağdıran İsrail, Basij askeri üssünü ve Devrim Muhafızları karargahını hedef aldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada yüzlerce Devrim Muhafızı askerinin öldürüldüğü ifade edildi.

KATZ: REJİM HEDEFLERİNİ VURDUK

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, ordunun "Tahran'ın kalbindeki rejim hedefleri ve hükümet baskıcı birimlerini" hedef aldığını söyledi. Katz, X.'te yaptığı paylaşımda, bunların arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Basij Gücü'nün karargahı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun iç güvenlik karargahı, Evin Hapishanesi ve Filistin Meydanı'ndaki "İsrail Yıkımı" saatinin de yer aldığını belirtti. "İsrail iç cephesine atılan her kurşun karşılığında İran diktatörü cezalandırılacak ve saldırılar tüm hızıyla devam edecek" diye ekledi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.