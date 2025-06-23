İsrail ordusu: Yüzlerce Devrim Muhafızı askerini öldürdük

İsrail ordusu: Yüzlerce Devrim Muhafızı askerini öldürdük
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İsrail ordusu: Yüzlerce Devrim Muhafızı askerini öldürdük
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Savaşın 11. gününde İran deyim yerindeyse cehennemi yaşıyor. İsrail ordusu, Tahran'daki Basij askeri üssünü ve Devrim Muhafızları karargahını füzelerle vurdu. Saldırılarda yüzlerce Devrim Muhafızı'nın hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

İsrail- İran savaşının 11. gününde çatışmalar iyiden iyiye alevlendi. İran'ın sabah birçok kenti hedef aldığı saldırılara İsrail'den verilen karşılık ülkeyi deyim yerindeyse cehenneme çevirdi.

"YÜZLERCE DEVRİM MUHAFIZI ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ"

Tahran'a bomba yağdıran İsrail, Basij askeri üssünü ve Devrim Muhafızları karargahını hedef aldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada yüzlerce Devrim Muhafızı askerinin öldürüldüğü ifade edildi.

KATZ: REJİM HEDEFLERİNİ VURDUK

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, ordunun "Tahran'ın kalbindeki rejim hedefleri ve hükümet baskıcı birimlerini" hedef aldığını söyledi. Katz, X.'te yaptığı paylaşımda, bunların arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Basij Gücü'nün karargahı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun iç güvenlik karargahı, Evin Hapishanesi ve Filistin Meydanı'ndaki "İsrail Yıkımı" saatinin de yer aldığını belirtti. "İsrail iç cephesine atılan her kurşun karşılığında İran diktatörü cezalandırılacak ve saldırılar tüm hızıyla devam edecek" diye ekledi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Devrim muhafızı mı , o ne ya. Ne iş yapar , neyi korur , ortalıkta mı gezinir , ne ...

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme22
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Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

İran da maldı yüzlerce askerini yem edecek. Yalan söylüyorlar. Bu savaş anlık başlamadı 10 gün oldu. 10 gündür İran karargahlarının da hedef haline geleceğini biliyordur. Aksini düşünmek bile istemiyorum eğer doğruysa büyük bir zafiyet bu.

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıAKP KORSANLARI:

Ben de israilden ce rejiminden rahatsiz oluyorum. Ayrica krallikla ve krallik gibi yonetilen her ulkeden rahatsiz oluyorum, o zaman yok edelim!

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Bombalayan, AMERİKAN UÇAKLARIDIR..... İran'ı bombalayan ve "İSRAİL UÇAKLARI" diye yutturulan uçaklar aslında AMERİKAN UÇAKLARIDIR... Hayfa kentindeki İsrail'in EN BÜYÜK PETROL RAFİNERİSİ, 4-5 gün önce İran'ın bombalaması sonucu "AĞIR HASAR" alarak kapatıldı.... Peki bu kadar "SÖZDE" İSRAİL UÇAĞI, "jet yakıtını" NEREDEN BULUYOR ?.....CEVAP : İran'ı bombalayan uçaklar KATAR'lı HAİNLERİN Amerika'ya kullandırdıkları "EL UDEYD" ÜSSÜ'NDEN kalkan AMERİKAN UÇAKLARIDIR !!!!!!

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

o kadar askeri nasıl saymışlar askerde eğitim çavuşuydum bizden bu konuda gösterilmesi istenen şudur savaşta kuraldır dağınık durarak isabet alındığında zayiatın az olması sağlanır toplu olarak bir arada bulunulmaz bilmem yapmışlarmıdır ama bu hatayı ancak salaklar yapar aslında kaza riskine karşı normal zamanda bir aile bile bir arada seyahat etmemeli .....biz işi gücü geçim derdini bıraktık boş işlere kafa yoruyoruz ülkenin konuşulması gereken çok ağır sorunları var

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