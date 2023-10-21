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İsrail ordusu, Gazze'de kiliseye yaptığı saldırıyı "sivil zayiat" olarak tanımladı

Abluka altındaki Gazze'de, hastane, cami ve kilise ayırt etmeden bombardımana tutan İsrail ordusundan, bu kadarına pes dedirten bir açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde abluka altındaki kentte tarihi bir kiliseyi vuran ve 20 kişinin ölümüne neden olan İsrail ordusu, saldırıda ölenleri "sivil zayiat" olarak niteledi.