İsrail ordusu: Cibaliye mülteci kampını, Hamas komutanı Biari'yi öldürmek için vurduk

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırılarının 25. gününde Cibaliye mülteci kampına korkunç bir saldırıda bulundu. En az 100 kişinin öldüğü bombardıman sonrası açıklama yapan İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, saldırıyı kendilerinin yaptığını doğrularken, bombardımanın amacının ise Hamas komutanı İbrahim Biari'yi öldürmek olduğunu ve amaçlarına ulaştıklarını kaydetti.

İsrail ordusu bugün akşam saatlerinde Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nı 6 ton bomba kullanarak vurdu. Gazze Sağlık Bakanlığı, hava saldırısında ilk belirlemelere göre en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce sivilin yaralandığını belirtti. Korkunç saldırının ardından açıklamalarda bulunan İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, bombardımanı Hamas komutanı İbrahim Biari'yi öldürmek için kendilerinin yaptığını ifade ederken, saldırıyla amaçlarına ulaştıklarını belirtti.

GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILAR 25 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR

Hamas'ın silahlı kolu İzzedin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef alarak karşılık veren İsrail, kara operasyonunu da başlattı. Gazze'yi 25 gündür bombalayan İsrail bir kez daha mülteci kampını hedef aldı.

EN AZ 100 KİŞİ HAYATINI KAYDETTİ

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampını vurdu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı hava saldırısında ilk belirlemelere göre en az 100 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Saldırıda yüzlerce sivil yaralandı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari.

"OPERASYONUN AMACI BİARİ'Yİ ÖLDÜRMEKTİ"

Saldırıyı İsrail ordusunun gerçekleştirdiğini yaptığı açıklamayla doğrulayan Sözcü Daniel Hagari, Cibaliye mülteci kampına düzenledikleri saldırının amacının Hamas komutanı İbrahim Biari'yi öldürmek olduğunu ve amaçlarına ulaştıklarını söyledi.

"24 SAATTE 50 HAMAS MİLİTANI ÖLDÜRÜLDÜ"

Cibaliye merkez taburunun komutanı olan ve Gazze'nin kuzeyindeki tüm çatışmaları denetleyen Biari'nin 6 ton bombanın kullanıldığı saldırıyla öldürüldüğünü duyuran Hagari, 24 saat içinde gerçekleşen operasyonlarda 50 Hamas militanının öldürüldüğünü kaydetti.