İsrail Ordu Sözcüsü Hagari: Hamas lideri İsmail Haniye'nin evine hava saldırısı düzenledik

Gazze'ye 41 gündür bomba yağdıran ve son olarak bölgenin en büyük hastanesi Şifa'ya baskın düzenleyen İsrail ordusundan dikkat çeken bir iddia geldi. Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hamas lideri İsmail Haniye'nin evine bombalı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Hagari hedef alınan evin Hamas'ın üst düzey isimlerinin buluşma noktasını olduğunu öne sürerken, yerel kaynaklar saldırı sırasında Haniye'nin Gazze Şeridi dışında olduğunu aktardı.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail ordusu, Gazze'ye 41 gündür bomba yağdırıyor. 11 binden fazla Filistinliyi katleden ve önceki gün bölgenin en büyük hastanesi Şifa'ya baskın düzenleyen İsrail ordusu bugün ise Hamas lideri İsmail Haniye'nin evine hava saldırısı düzenlendiğini iddia etti.

ORDU SÖZCÜSÜ: HANİYE'NİN EVİNE HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, X platformu üzerinden dikkat çeken görüntüler paylaştı. Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin evine hava saldırısı düzenlediğini öne süren Hagari, İsrail savaş uçaklarının Haniye'nin Gazze Şeridi'ndeki evini bombaladığını iddia etti.

"ÜST DÜZEY İSİMLERİN BULUŞMA NOKTASI"

Saldırı anına ilişkin görüntülerin de paylaşıldığı açıklamada, söz konusu evin zaman zaman "Hamas'ın üst düzey isimlerinin buluşma noktası" olarak kullanıldığı ifade edildi. Yerel kaynaklar, Hamas lideri Haniye'nin saldırı sırasında Gazze Şeridi dışında olduğunu aktardı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda da 50 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor. Gazze'deki hükümete göre 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 710'u çocuk ve 3 bin 160'ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.