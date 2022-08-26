İsrail Maslahatgüzarı Lillian: Türk büyükelçi güven mektubunu Kudüs'te sunacak

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Irit Lillian, yeniden inşa edilen ilişkilerle birlikte iki ülkenin karşılıklı olarak büyükelçi atama kararı hakkında konuştu. Lillian, "Türk büyükelçisi de diğer tüm ülkelerin büyükelçileri gibi güven mektubunu Kudüs'te sunacaktır. Umuyorum ki Türkiye, Büyükelçiliğini ilerleyen dönemde Kudüs'e taşır" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Irit Lillian, İsrail ve Türkiye ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu. Lillian, Türkiye ile karşılıklı büyükelçi atanmasında İsrail'de sürecin çok farklı işlediğini belirterek, her iki tarafın da büyükelçinin kim olacağının duyurulması arasında zaman farkı olabileceğini, İsrail'in atanacak büyükelçinin siyasi biri mi yoksa bir diplomat mı olacağına karar vereceğini söyledi.

"75 YILDIR DEVAM EDEN İLİŞKİLERİMİZ VAR"

Son bir yıldır Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkinin çok yoğun olduğunu ve iyi yönde ilerlediğinin altını çizen Lillian, "Başka bir kanalımız daha oldu. Bu, ilişkilerimize çok somut, sağlam bir temel oluşturmaya çalışmak ve temel kararımızı vermek olan diplomatik kanaldır. Neredeyse 75 yıldır devam eden ilişkilerimiz var. Bu yüzden, bu sefer gerçekten yapmaya çalıştığımız iyi sağlam temeller ve yeterince esnek olacak temeller oluşturmaya çalışmak olduğunu söyleyebilirim. Bölgemizde yaşanan krizi çok iyi biliyoruz" diye konuştu.

"TÜRK BÜYÜKELÇİ GÜVEN MEKTUBUNU KUDÜS'TE SUNACAK"

"Türk büyükelçisi de diğer tüm ülkelerin büyükelçileri gibi güven mektubunu Kudüs'te sunacaktır." diyen Lillian, "Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı alan her ülke adına elbette çok mutluyuz. Şu an için bunu yapmaya karar veren çok sayıda ülke yok. Neyse ki, ABD büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdı. Ama gerçekçi olmak gerekirse, Türkiye'yi bunu yapan ilk ülkelerden biri olarak görmek gerçekçi olmaz. Umuyorum ki Türkiye, Büyükelçiliğini ilerleyen dönemde Kudüs'e taşır" ifadelerini kullandı.

"ÇOK SAYIDA İSRAİLLİNİN YAZ TATİLİ İÇİN TÜRKİYE'YE GİTTİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Rakamlardan yola çıkıldığında bu yılın çok başarılı olacağına dikkati çeken Maslahatgüzar Lillian, şöyle devam etti:

"İnsanların 10 yıldır söylediklerinden anlıyorum ki İsrailliler Türkiye'ye turist olarak zar zor geldi. Güvenilir olmamasından korktular. Bu çok üzücüydü, çünkü iki ülke arasındaki siyasi ilişkiler ne olursa olsun, yıllar boyunca halklar arası ilişkiler her zaman çok sıcaktı. Yine, çoğunlukla İsrail için konuşabilirim. Rakamlarla İsrailli turistlerin Türkiye'ye geri dönmeyi gerçekten özlediğini söyleyebilirim. Yüzde 300'lük bir artış gördük. Koronavirüs pandemisi olduğu için bu kadar artış olduğunu söyleyebilirsiniz fakat önceki yılların rakamlarına bakarsanız geçen yıla göre daha da düşük olduğunu görürsünüz. Bu yıl, gerçekten çok sayıda İsraillinin yaz tatili için geldiğini görüyoruz. Ben de daha çok Turizm Bakanlığı'nın yayınladığı rakamlara baktığımda yaklaşık 400 bin olduğunu söyleyebiliriz. Bu çok büyük bir sayı."

"TÜRKİYE'DEKİ HAMAS OFİSİNİN KAPATILMASINI BEKLEDİĞİMİZ SIR DEĞİL"

Lillian, İsrail ile temas halinde olan Müslüman ülkelerin çemberinin 5-6 yıl öncesine göre çok farklı olduğunu vurgulayarak, "Ben bu ilişkilere inanıyorum. Ben bu ilişkilere çok inanıyorum. Ama çok iyi biliyoruz ki, hala orada olan engellerden başımızı çevirmemeliyiz. Bunlardan bol miktarda vardır. Ama bizim açımızdan, bence temel engellerden biri de Hamas'ın doğudaki ofisinin uluslararası toplum tarafından terör örgütü olarak tanınan bir terör örgütü olması tabii ki. İsrail'in Türkiye'nin bu ofisi kapatmasını beklediği de bir sır değil. Bunu ilişkilerde bir engel olarak görüyoruz. Ama daha önce de söylediğim gibi, anlaşamadığımız konular var. Bizim tarafımız taleplerini karşı tarafa sunacak. Zaman, bu engellerin tamamen önümüzden çekilip çekilmediğini gösterecek" ifadelerini kullandı.

Ticarette de iki ülkenin büyük bir potansiyelinin olduğunu düşündüğünü ifade eden Lillian, her iki ülkenin de en çok ithalat yapılan ülkeler sıralamasında birbirlerini ilk 10'a koyduklarını bildirdi.

FİLİSTİN'LE İLİŞKİLERE DAİR

İsrail ile Filistin arasındaki ilişkilere de değinen Lillian, "Tek temennim Filistin meselesinin çözümünün bulunmasıdır. Ama sizi temin ederim ki İsrail'in bu konudaki tutumu değişmedi. İsrail yıllardır Filistin sorununun tek çözümünün iki taraf arasında doğrudan müzakereler olduğunu düşünüyor. Genel olarak, her iki tarafın da çözümü bulabileceğine inanıyoruz. Bu sadece her iki taraftaki liderlerin birlikte oturup birbirleriyle konuşmaya istekli olmaları meselesidir. Maalesef son birkaç yıldır Filistin tarafında böyle bir irade görmedik. Dahası, Filistin toplumu içinde radikal güçlerin yükselişini gördük. Dediğim gibi, burada Hamas ofisinin kapatılmasının katkıda bulunabileceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.