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İsrail, Kamışlı Havalimanı'nı vurdu! Yükselen alevler Mardin'den görüntülendi

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İsrail, YPG/PKK'nın işgal ettiği Suriye'nin Kamışlı havalimanını vurdu. Yaşanan patlamalar ve yükselen alevler Mardin'den görüntülendi.

Suriye'de Esad rejiminin düşmesiyle ülkedeki hareketlilik devam ediyor. Kamışlı şehrinde yaşanan patlama sesleri ve yükselen alevler, sınırdaki Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüldü.

İSRAİL KAMIŞLI HAVALİMANINI VURDU

Esad rejiminin devrilmesiyle Suriye'deki saldırılarını artıran İsrail, bu akşam saatlerinde Türkiye sınırına yakın noktada bulunan Kamışlı'ya saldırı düzenledi. Saldırıda, İsrail'in YPG/ Pkk'nın işgal ettiği Suriye'nin Kamışlı havalimanının vurduğu aktarıldı.

PATLAMA SESLERİ VE YÜKSELEN ALEVLER NUSAYBİN'DEN GÖRÜLDÜ

Kamışlı şehrinde yaşanan patlama sesleri ve yükselen alevler, sınırdaki Mardin'in Nusaybin ilçesinde vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İSRAİL, SURİYE'DE FARKLI ASKERİ MERKEZLERE SALDIRIYOR

Tel Aviv yönetimi, Esad rejiminin devrildiği Suriye'de farklı askeri merkezlere saldırılarını sürdürüyor. İsrail, başkent Şam'da Barzeh bölgesindeki "Bilimsel Araştırma Merkezi", Şam kırsalındaki Akraba Havaalanı'ndaki askeri helikopterler, Cemraya bölgesi, silah depoları ve "Askeri Bilim ve Araştırma Merkezi"ne saldırdı. Askeri Bilim ve Araştırma Merkezi, 10 defa İsrail saldırılarına hedef oldu.

Tel Aviv yönetimi, Hama'nın güneybatısındaki Misyaf ilçesindeki "Bilimsel Araştırma Merkezi"ni hedef aldı. Humus'taki havalimanı ve askeri noktalar İsrail'in saldırdığı alanlardan oldu. İsrail ayrıca, Lazkiye'de hava savunma sistemleri ve şehrin Mina bölgesine saldırı düzenledi. Öte yandan, İsrail'e, devrilen Esad rejimi ordusundan kaçarak sığınan bazı rejim ordusu askerlerinin de koordinat sağladığı iddia ediliyor. İsrail'de yayın yapan Kanal 13'ün haberine göre, İsrail ordusu, gece de Suriye geneline düzenlediği hava saldırılarında 100 hedefi vurmuştu.

İsrail, Kamışlı Havalimanı'nı vurdu! Yükselen alevler Mardin'den görüntülendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıHakan:

Aferin size Esat düşmanları. İsrail'i burnumuzun dibine kadar soktunuz onlara yeni topraklar kazandırdınız.

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Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Aferin İsrail. Terör odağı bırakma

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Haber YorumlarıROTA ANIMALS:

Akp ve mhp eserinizle gurur duyun.Gaze kalmadı suriye kalmadı.

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Haber YorumlarıMuhsin Şirin:

Bu itrailin bombalamalarına tc neden bir şey demiyor onlar basında yazılanları görmüyormü

Yorum Beğen18
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Haber YorumlarıSergen Güzel:

Haber doğrulandı mı başka haber kaynakları da İsrail’in değil Türkiye tarafından patlatıldığını yazıyor

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Haber YorumlarıHoşçákáL null:

Vallahi helal olsun size adamları nerdeyse ülkeye soktunuz hadi şimdi göreyim sizi vatanseverler

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Haber Yorumlarıhalit kaktüs:

Haberi düzeltin. YPG'nin kamışlıdan silah sevkiyatı yaptığı esnada SİHA'lar tarafından vuruldu.

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Haber Yorumlarımehmet akif Solak:

Niye sen Esad yanlısı mısın? Zalim ve zulümden yana, Özgürlükten ve Demokrasiden mahzun!.. Esad çok güçlüydü, israili sokmuyordu madem ülkesinden neden kaçtı?

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Haber YorumlarıTemha Arak:

beyninizi skm israilden buyuk teromu var p.c

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Haber YorumlarıAhmet köfteci:

ne kadar korkak çıktınız

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