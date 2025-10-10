İsrail kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı

İsrail kabinesi, Hamas'la varılan Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı.

İSRAİL KABİNESİ, ATEŞKES ANLAŞMASINI ONAYLADI

İsrail ve Hamas önceki gün Mısır'da anlaşmaya vardıkları ateşkesle ilgili peş peşe resmi kararlarını verdi. Akşam saatlerinde ateşkesi oylamak için toplanan İsrail kabinesi, Gazze'de ateşkes ve esir değişimini öngören anlaşmayı onayladı. Anlaşmada esir takası ve insani yardımların geçişine ilişkin önemli maddeler yer alıyor.

İsrail kabinesinin onay verdiği ateşkes anlaşması metni.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın paylaştığı taslak metne göre, ateşkesin açıklanmasından sonraki 24 saatte İsrail ordusunun güncellenen haritadaki hatlara çekileceği belirtildi. İsrail ordusunun çekilmesi tamamlandıktan sonraki 72 saatlik sürede Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin tamamını teslim edeceği, İsrail'in de buna karşılık 250 ağır hapis cezasına çarptırılmış Filistinli esir ile 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulan 1700 kişi ve 22 çocuğu serbest bırakacağı, ayrıca İsrail tarafından öldürülen 360 Filistinlinin cenazesinin teslim edileceği belirtildi.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA GELDİ

İsrail ile Hamas dün Mısır'daki dolaylı görüşmelerde uzlaşmaya vardı. İki taraf da Gazze'de ateşkes ve esirlerin karşılıklı olarak bırakılmasını kabul ederken, ilk resmi açıklama Hamas'tan geldi.

"GAZZE'DE SAVAŞ SONA ERDİ, KALICI ATEŞKES BAŞLADI"

Hamas lideri Halil el Hayya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Gazze'de devam eden savaş bugün sona erdi. Kalıcı ateşkes resmen başladı. İsrail hapishanelerdeki bin 950 kadın ve çocuk tutukluyu serbest bırakacak. Refah Sınır Kapısı da çift taraflı olarak açılacak. Türkiye, Mısır ve Katar'daki ara bulucu kardeşlerimize derin şükranlarımızı sunuyoruz."

Hamas lideri Halil el-Hayya, arabuluculardan ve ABD yönetiminden garantiler aldıklarını, savaşın tamamen sona erdiğini doğruladıklarını söyledi.

TRUMP: PAZARTESİ YA DA SALI REHİNELERİN SALIVERİLMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında Gazze ateşkesinin sağlanmasının ardından yeni bir açıklama yaptı. Trump şunları söyledi: "Gazze'yi yavaşça yeniden inşa edeceğiz. Mısır'a gideceğim, yeni imza atacağız. Gazze konusunda Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür ediyorum. Gerçekten inanılmaz bir anla karşı karşıyayız. Gazze'de savaşı sona erdirdik ve çok daha geniş çapta bir barış tesis ettik. Kalan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını güvence altına aldık ve pazartesi ya da salı günü salıverilmeleri bekleniyor."

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDA ATEŞKES

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Hamas da Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulayarak, Türkiye, Katar ve Mısır ile ABD Başkanı Trump'ın çabalarını takdirle karşıladığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Mısır'daki görüşmelerde Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından kabineyi toplayıp İsrailli esirlerin geri getirilmesi için ateşkes anlaşmasını onaylayacaklarını bildirmişti.