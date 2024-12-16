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BBC

İsrail, İrlanda Büyükelçiliğini Kapatma Kararını Açıkladı

İsrail, İrlanda Büyükelçiliğini Kapatma Kararını Açıkladı
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İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İrlanda'nın aşırı İsrail karşıtı politikaları nedeniyle İsrail Büyükelçiliği'ni kapatma kararı aldıklarını duyurdu. İrlanda hükümeti bu durumu 'derin hayal kırıklığı' olarak nitelendirirken, diplomatik ilişkilerin devam edeceğini ifade etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İrlanda Cumhuriyeti'nin "tüm kırmızı çizgileri aştığını" ileri sürerek ülkedeki İsrail Büyükelçiliği'ni kapatacaklarını açıkladı.

İsrailli bakan Saar, Dublin hükümetini "aşırı İsrail karşıtı politikalar" gütmekle suçladı.

Açıklamada, İrlanda'nın Filistin devletini tanımasına da atıf yapılarak, İsrail'in halihazırda Dublin'deki büyükelçisini geri çekmiş olduğu hatırlatıldı.

Saar, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasına İrlanda'nın müdahil olma başvurusu yapmasını da eleştirdi.

İrlanda'da hükümet 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıdığını duyurmuştu. Geçen yıl 11 Aralık'ta ise İrlanda hükümeti, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine UAD nezdinde açtığı "soykırım" davasına müdahil olmak için başvuru yapacağını açıklamıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, açıklamasında İrlanda hükümetini şu sözlerle hedef alıyor:

"İrlanda'nın İsrail'e karşı kullandığı anti-semitik söylem ve eylemler, Yahudi devletinin şeytanlaştırılması ve gayrimeşru kabul edilmesine dayanıyor.

"İsrail, dünya genelinde ikili ilişkilerini geliştirirken ülkelerin kendisine karşı tavır ve eylemlerini hesaba katarak önceliklerini belirleyecektir."

İrlanda Cumhuriyeti Başbakanı Simon Harris, İsrail'in büyükelçiliğini kapatma kararının "derin hayalkırıklığı" yarattığını söyledi.

Harris, İrlanda'nın "İsrail karşıtı" olduğu savını da reddetti.

İrlanda Başbakan Yardımcısı Micheal Martin ise İsrail'deki İrlanda Büyükelçiliği'ni kapatmaya yönelik bir planları olmadığını kaydetti.

Martin, İsrail'in kararıyla ilgili bilgilendirildiğini aktararak, "Diplomatik iletişim kanallarının korunmasının önemine inanıyoruz ve bu kararın alınmasından üzüntü duyuyoruz" dedi.

Martin, İrlanda'nın Orta Doğu'daki çatışmalardaki pozisyonunun "her zaman uluslararası hukuk ve devletlerin yasalara bağlılığını esas aldığını" vurguladı.

Başbakan Yardımcısı Martin, Gazze'de savaşın devam etmesinin ve "masum can kayıplarının" kabul edilemez olduğunu, uluslararası yasalarla da çeliştiğini kaydetti.

İrlandalı siyasetçi bu durumun, "Filistin halkının toplu olarak cezalandırılmasını temsil ettiğini" söyleyerek, "Acil ateşkese, tüm rehinelerin serbest bırakılmasına ve Gazze'ye yönelik insani yardımın artırılmasına ihtiyacımız var" dedi.

İrlanda hükümeti İsrail ile diplomatik ilişkilerin süreceğini dile getirerek, fikir ayrılıklarının da bu ilişkilere içkin olduğunu kaydetti.

7 Aralık'ta Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla başlayan ve bir yılı aşkın süredir devam eden savaşta, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 44 bin 875 kişi İsrail hava saldırılarında öldürüldü. Birleşmiş Milletler, bu verilerin güvenilirliğini kabul ediyor ve Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi için uzun süredir çalışma yürütüyor.

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