Filistinli Araştırmacı Yazar Muin Naim: İran'dan sonra hedef Türkiye olacak

Filistinli Araştırmacı Yazar Muin Naim, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ve bölgedeki gelişmeleri Haberler.com'da Melis Yaşar'a değerlendirdi. Naim, İsrail'in hedefinde sıradaki ülkenin Türkiye olabileceğini belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"GAZZE'DE KATLİAM HIZ KAZANDI"

Filistinli Araştırmacı Yazar Muin Naim, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırıları değerlendirirken, bu süreçte Gazze'deki vahşetin göz ardı edildiğine dikkat çekti. Naim, "Aslında keşke herkes sizin gibi bu konuda hassasiyete, duyarlılığa sahip olsaydı. Çünkü biz İran'a yapılan saldırıyı konuşurken, Gazze'de savaş hâlâ bitmedi ama gündemde değil. İsrail işgal devleti, İran'daki katliamları gündem yaparak Gazze'de sivillere yönelik saldırılarını daha da artırdı. Örneğin son dört gün içerisinde ilginç bir şekilde her sabah Amerika'nın bir yardım kuruluşu var biliyorsunuz. Birleşmiş Milletler ve ulusal kuruluşlar saf dışı bırakarak İsrail yardım denetiminde bir yardım kuruluşu kuruldu ve bu kuruluş Gazze'ye yardım ulaştırmaya çalıştığını iddia ediyor. Maalesef 5 gündür o yardım kuruluşu merkezine ulaşmaya çalışan Filistinlilere her gün, istisnasız ateş açılıyor, bombalar yağdırılıyor. " dedi.

"İSRAİL'İN SINIRI YOK, ZİHNİYETİ GENİŞLEMEYE ODAKLI"

İsrail'in sınırlarının uluslararası alanda hâlâ belirsiz olduğuna dikkat çeken Naim, "Bugüne kadar Birleşmiş Milletler'de sınırı bilinmeyen tek ülke İsrail'dir. Kendileri dahi sınırlarını bilmiyorlar veya açıklamıyorlar. Niye? Çünkü genişlemeye hedefleyen bir zihniyeti var" dedi.

İran'a yönelik saldırının arkasında İsrail'in müzakereleri sabote etme amacı olduğunu da ekledi: "İsrail İran'a saldırmadan önceki gecede, Pazar günü ABD ile İran arasında nükleer müzakereler başlayacaktı. Ne oldu? İsrail savaşı başlattı. Belki İran anlaşabilirdi."

"İRAN'DAN SONRA HEDEF TÜRKİYE'DİR"

Naim, İsrail'in bölgesel stratejisinin sıradaki adımının Türkiye olduğunu şu ifadelerle netleştirdi:

"İran'ı niye hedef aldılar? İlk önce 'kimyasal silahı var' dediler. Sonra anlaşıldı ki nükleer silahı yoktu, yalan söylediler. Ama İran'ı bitirdiler. Şimdi Sudan da aynı senaryoya maruz kaldı. Türkiye hedefte midir diyorsunuz? Daha 24 saat olmadı, Netanyahu'ya çok yakın bir gazeteci ne dedi biliyor musunuz? 'Artık İran'ı bitirdikten sonra hedefimiz Türkiye.' Net. Ben söylemiyorum, onlar söylüyor. Yıllardır bunu anlatıyorum. İsrail'den daha güçlü bir Türkiye'yi asla kabul edemezler."