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İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor

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Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'yi işgale başlayan İsrail ile ilgili ortaya atılan iddia Orta Doğu'da gerilimi tırmandırdı. İsrail basını, hava kuvvetlerinin İran'ın nükleer tesislerine saldırıya hazırlandığını iddia etti.

İsrail basını, İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırıya hazırlandığını ileri sürdü. Haberde, adı açıklanmayan İsrailli askeri yetkililerin Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında basını bilgilendirdiği belirtildi.

"SURİYE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Yetkililer, İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'ın nükleerine saldırıya hazırlandığını iddia etti. Orta Doğu'daki gelişmelere dikkati çeken yetkililer, İsrail'in Beşşar Esed'in devrilmesinin ardından Suriye'nin hava savunma sistemlerinin büyük çoğunluğunun "etkisiz hale getirildiğini", Hizbullah'ın "zayıfladığını" iddia etti.

İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor

"İSRAİL FIRSATI KAÇIRMAMA DERDİNDE"

Yetkililer, "hem Hizbullah'ın zayıflaması hem de Suriye'nin hava savunma sistemlerinin çoğunluğunun etkisiz hale getirilmesi" nedeniyle İsrail ordusunun İran'ın nükleer tesislerine saldırmak için bir fırsat olduğuna inandığını aktardı.

ZAMANI BELLİ DEĞİL

Haberde, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası saldırısının ne zamana planlandığına ilişkin ise bilgi verilmedi. İddialara ilişkin İsrail yönetiminden resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor

SURİYE'YE 500'DEN FAZLA HAVA SALDIRISI

Öte yandan İsrail ordusunun Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonraki 48 saatte Suriye'deki "askeri hedeflere" 500'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırılarda vurulan hedefler arasında savunma sistemleri ve uçak filolarının yer aldığı ifade edildi. Esed rejiminin devrilmesinden sonraki 48 saatte düzenlenen 500'den fazla hava saldırısında Suriye'deki gelişmiş uçaksavar füze sistemlerinin yüzde 90'ının, hava savunma sistemlerinin ise yüzde 85'inin imha edildiği ileri sürüldü.

İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor

"DENİZ FİLOSUNU YOK ETTİK"

Açıklamada ayrıca Suriye'deki Rus yapımı SU-22 ve SU-24 uçak filolarının tamamen kullanılamaz hale getirildiği, hava kuvvetlerinin de yaklaşık yüzde 40'ının imha edildiği savunuldu. Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 9 Aralık'ta Lazkiye Limanı'na düzenledikleri saldırıda Suriye'nin deniz filosunu yok ettiklerini iddia etmişti.

İsrail ordu radyosunun 10 Aralık'taki haberinde, 61 yıllık Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'in düşmesinin ardından Suriye'ye, "İsrail tarihinin en büyük hava saldırılarından birinin gerçekleştirildiği" belirtilmişti. Yedioth Ahronoth gazetesinin aynı tarihli haberinde ise, "İsrail, 50 yılı aşkın süreden beri ilk kez Suriye hava üslerinin tümüne saldırı düzenledi." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Belasını arayan kpek gibi sağa sola saldırıyor

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Haber YorumlarıVEFA:

İran zamanında PKK nın en büyük destekçilerindendi. İran'dan bize dost olmaz. İran'ın pençelerini sökmek için yapılacak her girişim desteklenmelidir!!!

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Haber YorumlarıASar Gnc:

yesin birbirlerini. Iranda dost degil. bizi satan bir ülke.

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Haber YorumlarıVEFA:

İsrail en iyi radikal İslamcıdan bin kat daha iyidir, daha evladır. Sazanlık etmeyin!!

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Haber Yorumlarıdoğrucudavut:

İran sonrası sıra Türkiye de olacak.. bu süreçte desteği bizim vermemizde trajikomik..

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Haber YorumlarıRecep Karaosmanoğlu:

Kardeş kardeşin kavgasından bir şey çıkmaz

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Haber YorumlarıGüven önemlş:

İran dost olmayabilir lakin İsrail'in hasımları azaldıkça yeni hasım arayacaktır civcivlik etmeyin

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Haber YorumlarıMesut Görgülü:

Skn birbirinizi

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Haber YorumlarıWonder Woman:

Bir tane lider de bu tehdite karşı büyük bir tehdit yapmıyor. Adamlarda nükleer santral var uranyum var bir tane adam akıllı akıllarını alacak tehdit yapamıyorlar.. Benim ülkem yok olacaksa onların ülkesi de yok olsun mantığını neden devreye almıyorlar. Tatlı canlarından mı korkuyorlar. Onlar ciddi olduğunuzu görseler köpek gibi kuyruklarını kıstırıp giderler zaten :)

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Haber YorumlarıSenrey26:

İran, özellikle suikast ile öldürülen generalleri kasım süleymani suriyede binlerce sünni müslümanı mezhep bağnazlığı ile katletti. Esedın döktüğü kanlardan aldığı ahlardan en az onun kadar sorumlular. Yeni Suriye düzeni bunu unutmayacak, belki de bize bile sırt dönüp iranın buradan atılması karşılığında amerika ile anlaşabilirler. 1073 yom kippur savaşı sonrası Mısırın israil ve amerika ile anlaşıp onların kuklası olmayı kabul etmesi gibi.yada daha kötü sınırımızda radikal şeriat devleti gibi

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