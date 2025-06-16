İsrail, İran devlet televizyonunu vurdu! Saldırı canlı yayına yansıdı

İsrail, İran devlet televizyonunu vurdu! Saldırı canlı yayına yansıdı
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İsrail, İran devlet televizyonunu vurdu! Saldırı canlı yayına yansıdı
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İsrail ordusu, Tahran'da İran Devlet Televizyonu'nu vurdu. Saldırı, canlı yayın esnasında gerçekleşti.

İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran'da başlattığı ve "Yükselen Aslan" saldırısı ile buna karşılık İran'ın misillemesiyle başlayan savaş dördüncü gününde devam ediyor.

İSRAİL, TAHRAN'I BİR KEZ DAHA VURUYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Tahran semaları kontrol altında, harekete geçiyoruz. Tahran'ı boşaltın" sözlerinin ardından İsrail ordusu harekete geçti. İsrail uçakları Tahran'ı hedef aldı.

CANLI YAYINDA, DEVLET TELEVİZYONUNU VURDULAR

Tahran'da vurulan noktalardan birisi de İran devlet televizyonu oldu. İsrail uçaklarının televizyon binasını vurma anını canlı yayına yansıdı. Saldırı esnasında spiker stüdyoyu telaşla terk etmek zorunda kaldı.

İSRAİL-İRAN SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKara Ahmet:

itrailin en iyi ettigi iş sivilleri ve bebekleri öldurmek

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